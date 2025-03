Dziś tego typu imprezy trudno już sobie wyobrazić bez animatora. To standard. Jeśli nie zapewnia go lokal, w którym jest organizowane przyjęcie, rodzice sami go zatrudniają i bardzo dobrze, bo taka impreza byłaby dla dzieci nudna, a animator ciekawie organizuje im czas. Jeśli jest taka możliwość - na świeżym powietrzu, gdzie odbywają się różnego rodzaju zabawy ruchowe. A jeśli nie - przygotowuje ciekawe gry i warsztaty w środku - mówiła w rozmowie z eDziecko.pl Małgorzata Król-Smagała z lubelskiej firmy eventowej.