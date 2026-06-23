Pożar fabryki "Aerosol" w Charnowie. Akcja gaśnicza trwała ponad dobę

Po blisko 34 godzinach zakończyła się akcja gaśnicza w zakładzie produkującym aerozole w Charnowie w gminie Ustka. Jak poinformował w poniedziałek, 22 czerwca wieczorem rzecznik pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej mł. asp. Dawid Westrych, działania strażaków zostały zakończone, a teren przekazano policji. Strażakom udało się dogasić pożar po godzinie 22.00.

Pożar wybuchł w niedzielę przed godz. 13. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 60 zastępów PSP i OSP. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców, a z zakładu osiem osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Choć pożar został opanowany jeszcze w niedzielę wieczorem, strażacy przez kolejne kilkanaście godzin dogaszali trudno dostępne zarzewia ognia. W działaniach wykorzystano m.in. drony monitorujące sytuację z powietrza oraz specjalistyczny sprzęt ochrony dróg oddechowych. Aby zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę, ratownicy wykonali magistralę wodną z rzeki Słupi.

Zdjęcia z akcji gaśniczej w galerii poniżej:

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Co było przyczyną pożaru w Charnowie?

Śledztwo w sprawie pożaru poprowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Postępowanie dotyczyć będzie spowodowania zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Śledczy sprawdzą również, jaki wpływ pożar mógł mieć na środowisko naturalne.

Oględziny pogorzeliska mają rozpocząć się najwcześniej w środę. Wezmą w nich udział policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Ich celem będzie zabezpieczenie śladów i ustalenie przyczyn wybuchu pożaru.

Według strażaków ogień strawił około 6 tys. m kw. hali produkcyjnej i części infrastruktury zakładu. Szacuje się, że zniszczeniu uległo ponad 50 proc. obiektu. W fabryce pracuje około 400 osób.