Końskie dawki narkotyków u pseudokibiców. Grozi im bardzo długa odsiadka [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dzięki wielogodzinnej i skutecznej pracy operacyjnej, zatrzymali dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców i przejęli ponad 6 kilogramów różnych narkotyków m.in. marihuany, klefedronu i amfetaminy.

- Do zatrzymań doszło w miniony piątek - informuje policja i dodaje: - Policjanci na podstawie zebranych wcześniej informacji wiedzieli, że właśnie na jednej z posesji w powiecie tczewskim, w pomieszczeniach gospodarczych oraz w zaparkowanych samochodach, dwóch wytypowanych przez nich mężczyzn ukrywa znaczne ilości narkotyków.

Policjanci zatrzymali 39 i 25-latka na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze po wejściu do pomieszczeń znaleźli i zabezpieczyli w różnych miejscach torby oraz worki foliowe z marihuaną, klefedronem i amfetaminą. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli również przedmioty, które mogą świadczyć o tym, że zatrzymani mężczyźni wprowadzali do obrotu narkotyki. Zabezpieczono m.in. wagi i inne urządzenia służące do porcjowania i pakowania substancji psychoaktywnych. Część narkotyków m.in. worek z marihuaną policjanci znaleźli pod siedzeniem w jednym z przeszukiwanych samochodów.

W realizacji zatrzymań, przeszukaniach oraz pozostałych czynnościach procesowych policjantów z komendy wojewódzkiej wspierali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Na podstawie zebranych przez policjantów dowodów, prokurator ogłosił mężczyznom zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Sąd przychylił się też do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec 25 i 39- latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli od zatrzymanych mężczyzn kilka tysięcy złotych.

Za uczestnictwo w obrocie narkotykami grozi kara 8 lat więzienia, jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas kara wynosi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.