Myślał, że jest mistrzem w "chowanego". Przed więzieniem ukrył się w łóżku

Pewien mężczyzna z Tuchomiu sądził chyba, że jest mistrzem zabawy w chowanego. Jeśli tak myślał, to wybrał sobie nieodpowiednich przeciwników, bo zamiast zyskać tytuł króla w chowanego, trafił za kratki. Stało się to po tym, gdy policjanci znaleźli go w łóżku, choć jego matka przekonywała mundurowych o tym, że 32-latka nie ma w domu.