Kobieta straciła dziecko. Prokurator w szpitalu. Zaskakujące wyniki sekcji zwłok!

Kościerzyna. Sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny śmierci noworodka

Śledczy z Kościerzyny nie wiedzą na razie, co doprowadziło do śmierci noworodka, choć zlecili w tej sprawie przeprowadzenie sekcji zwłok. Wyjaśnianie kulis tragicznego zdarzenia trwa od 12 kwietnia, gdy w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie doszło do zgonu dziecka, a niebezpieczeństwo utraty życia spadło również na jego matkę - stan kobiety jest obecnie określany jako dobry.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia matki i dziecka w trakcie porodu poprzez niewłaściwe sprawowanie opieki. Sekcja zwłok noworodka nie ujawniła jednak przyczyny śmierci. To nie wszystko.

