Miała złote zęby, jej ciało znaleziono w zaroślach. Policja publikuje zdjęcia

Rzeszów. Ciało kobiety na ul. Lubelskiej. Trwa identyfikacja zwłok

Kim jest kobieta, której ciało znaleziono w zaroślach na ul. Lubelskiej w Rzeszowie? Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek, 11 kwietnia, ale po tym jak nie udało się ustalić tożsamości zmarłej, tamtejsza policja wydała specjalny komunikat. Mundurowi proszą w nim o pomoc w identyfikacji zwłok, podając rysopis denatki. Wiadomo, że kobieta miała 45-50 lat i były szczupłej budowy ciała. Miała krótkie, ciemne włosy, ale lekko siwiejące. Jej uszy były średniej długości, a do tego miała widoczne braki w uzębieniu - górna czwórka i siódemka z prawej strony były za to w kolorze złotym. To nie wszystko.

Ubiór: kurtka do pasa koloru granatowego z podszewką w kolorze pomarańczowym z kapturem podszytym kożuszkiem, bluza dresowa koloru popielatego z kolorowym napisem „THE NEW GEN”, spodnie jeansy w kolorze grafitowym, buty sportowe białe z napisem „Reebok”. Denatka posiadała plecak w kolorze czarnym z zawieszonym odblaskiem koloru zielonego z napisem STOP, na lewej ręce miała zegarek elektroniczny z napisem „POLIT”, na palcach lewej dłoni dwa pierścionki koloru złotego. Na szyi łańcuszek koloru złotego - czytamy w komunikacji policji w Rzeszowie.

Osoby, które mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości kobiety, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, lub telefonicznie pod numer: 47 821 3224 lub z dyżurnym: tel. 47 821 3311 lub 112.