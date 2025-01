Kościoły staną się hotelami? Duchowny ujawnia przyszłość polskich świątyń

Autor:

Rola kościoła w Polsce ulega zmianie. Statystyki mówią same za siebie

Rola kościoła w Polsce przez lata odgrywała kluczową funkcję w życiu społecznym i kulturowym, lecz aktualnie segment ten przechodzi nie lada transformację. Okazuje się, że coraz mniej osób decyduje się m.in. na śluby kościelne czy nawet na uczęszczanie na msze święte. Dodatkowo nie ma już zbyt wielu chętnych na święcenia kapłańskie - czy to jednak chwilowy kryzys, czy długotrwały trend, który zmusi kościół do wprowadzenia pewnych zmian? Coraz częściej mówi się, iż to właśnie kościół będzie musiał przystosować się do współczesnych realiów i zaakceptować pewne kwestie. Co więc stanie się wówczas ze świątyniami, które już teraz w wielu przypadkach świecą pustkami? Czy czeka je taki sam los, jak w przypadku obiektów tego typu w krajach Europy Zachodniej?

Co dalej z przyszłością polskich kościołów? Jaki los czeka świątynie?

W ostatnim czasie na temat przyszłości polskich świątyń portal Fakt.pl postanowił porozmawiać z księdzem Danielem Wachowiakiem, który aktywnie działa w social mediach. Kościół katolicki - tak jak wspominaliśmy powyżej - zmaga się z problemem, który w przyszłości może sprawić, iż niektóre świątynie otrzymają inne funkcje w kwestii działalności. Zmiana kościoła na hotel czy restaurację to coś całkowicie normalnego w wielu krajach Europy Zachodniej, lecz w Polsce to coś całkowicie nowego, jednak nie niemożliwego. Jakie więc zdanie w tym temacie ma duchowny Daniel Wachowiak?

Jeśli do tego dojdzie, że kościoły w Polsce będą puste, to ja jestem skłonny ku temu - tak jak w innych częściach świata, gdzie już mają ten kłopot, żeby w takich sytuacjach - co oczywiste - zdesakralizować budynek i zastanowić się co dalej. Ale w wielu przypadkach na Zachodzie, diecezje burzą kościół, sprzedając teren. Chyba że jest to zabytek, ale wtedy też są uwarunkowania, że nie może tam być hotelu, teatru, tylko np. muzeum. Więc jeżeli będzie nas to czekało, to liczę na mądre decyzje - mówił ks. Daniel Wachowiak w rozmowie z portalem Fakt.pl.

W rozmowie ksiądz dodał także, iż według niego w kościołach, które świecą pustkami, można by tworzyć np. szkoły katolickie. Dajcie znać na naszych social mediach, co myślicie o takim pomyśle i czy według was tworzenie hotelu w budynkach pustych świątyń to dobre rozwiązanie?

