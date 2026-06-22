Kosztowne pamiątki z urlopu. Te rzeczy zostaną skonfiskowane na granicy

Wakacyjne wyjazdy do Turcji i Egiptu mogą zakończyć się karą

Polacy wkrótce wyruszą na masowe urlopy, wybierając tradycyjnie popularne destynacje takie jak chociażby Turcja oraz Egipt. Wracając z tamtych rejonów, wczasowicze bardzo chętnie pakują do walizek rozmaite upominki, całkowicie zapominając o restrykcyjnych przepisach celnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Taka niewiedza kończy się zazwyczaj utratą nabytych rzeczy w trakcie lotniskowej odprawy oraz bolesnymi konsekwencjami finansowymi dla nieświadomego turysty.

Zakaz wwozu roślin do Unii Europejskiej. Problemy przez nasiona i owoce

Wiele osób decyduje się na przemycanie w swoich bagażach owoców, nasion oraz roślin, uznając je za doskonałą i w pełni ekologiczną pamiątkę z letniej podróży. Tymczasem takie okazy zazwyczaj nie mają najmniejszych szans na legalne przekroczenie wspólnotowych granic i są bezzwłocznie rekwirowane przez funkcjonariuszy. Służby zmuszają następnie pasażerów do pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniem lub transportem zwrotnym tych dóbr, o czym szeroko przypomina unijna kampania Plant Health 4 Life, inicjowana przez European Food Safety Authority i European Commission.

Czego nie można przywieźć z zagranicy? Lista zakazanych pamiątek i produktów

Surowe regulacje prawne nie ograniczają się wyłącznie do egzotycznych sadzonek, ale w rzeczywistości obejmują zdecydowanie dłuższą listę popularnych produktów. Aby uniknąć wysoce stresujących sytuacji na lotniskach, warto wcześniej przeanalizować pełen wykaz problematycznych pamiątek urlopowych, z którym można zapoznać się w przygotowanej poniżej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Egzotyczna roślina z urlopu? Ta może zostać zatrzymana na lotnisku [LISTA]

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Ukryte patogeny niszczą europejskie uprawy i zagrażają przyrodzie

Główną przyczyną wprowadzania tak rygorystycznych ograniczeń celnych jest realne prawdopodobieństwo zawleczenia niebezpiecznych szkodników, inwazyjnych patogenów oraz grzybów chorobotwórczych, które często ukrywają się w owocach, nasionach i tkankach roślinnych. Chociaż ludzkie oko z reguły w ogóle nie potrafi dostrzec tych mikroskopijnych organizmów, ich migracja do zupełnie nowych ekosystemów potrafi wywołać katastrofalne w skutkach zniszczenia zarówno w lokalnym sektorze rolniczym, jak i w otaczającym środowisku naturalnym.

Skala problemu jest znacząca. Według EFSA szkodniki odpowiadają za około 40% strat w światowych uprawach żywności, a globalne starty ekonomiczne sięgają około 220 miliardów dolarów rocznie - informujr EFSA.