Kradła z dziecięcych grobów, by ozdobić własny ogród! 53-latka nie miała skrupułów

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-16 16:27

Policjanci z Lęborka zatrzymali 53-letnią mieszkankę gminy Nowa Wieś Lęborska, która przez wiele miesięcy miała okradać dziecięce nagrobki. Kobieta zabierała z cmentarza figurki i lampiony, by później ustawiać je w swoim ogrodzie. Wpadła na gorącym uczynku – przyłapał ją ksiądz, a świadkiem kradzieży była matka dziecka, którego grób został zbezczeszczony.

Kradła z dziecięcych grobów, by ozdobić własny ogród! 53-latka nie miała skrupułów

i

Autor: KPP Lębork/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • 53-letnia mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska okradała dziecięce nagrobki na cmentarzu komunalnym w Lęborku, zabierając ceramiczne figurki i lampiony.
  • Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku przez księdza i matkę dziecka, gdy wyjmowała lampion z nagrobka.
  • W ogrodzie kobiety znaleziono 14 ceramicznych ozdób pochodzących z różnych dziecięcych grobów, kradzieży dopuszczała się od listopada ubiegłego roku.
  • Policja skierowała wniosek o ukaranie kobiety do sądu za kradzieże, za które grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Ta historia poruszyła mieszkańców Lęborka. Policjanci z miejscowej komendy poinformowali, że 53-latka z gminy Nowa Wieś Lęborska przez blisko rok miała okradać dziecięce nagrobki na cmentarzu komunalnym. Kobieta zabierała z grobów ceramiczne figurki i ozdobne lampiony, którymi następnie dekorowała ogród przed własnym domem.

Do zatrzymania doszło pod koniec września. Tego dnia policjanci zostali wezwani na cmentarz po zgłoszeniu o złodziejce ujętej na gorącym uczynku. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta została zauważona przez księdza, który widział, jak wyjmuje z niemowlęcego nagrobka ozdobny lampion w kształcie dyni i chowa go do torby. Na miejscu była też matka dziecka, która zaledwie dwie godziny wcześniej postawiła ten lampion na grobie swojego malucha.

Polecany artykuł:

Dzień Wszystkich Świętych po zmroku! Zaglądamy na cmentarz na bydgoskich Bielaw…

Świadkowie nie pozwolili kobiecie opuścić cmentarza do czasu przyjazdu policji. Funkcjonariusze wylegitymowali wskazaną osobę – okazało się, że to 53-letnia mieszkanka pobliskiej gminy. Na miejscu kobieta tłumaczyła swoje zachowanie w sposób chaotyczny. Policjanci wystawili jej wezwanie do stawienia się w komendzie w charakterze osoby podejrzanej o wykroczenie.

Szybko jednak okazało się, że to nie był odosobniony przypadek. Podczas dalszych czynności śledczy ustalili, że kobieta mogła dopuścić się podobnych kradzieży już wcześniej. W jej ogrodzie funkcjonariusze odnaleźli aż 14 ceramicznych ozdób – aniołków, figurek i lampionów – pochodzących z co najmniej kilku dziecięcych nagrobków.

Jak informuje lęborska policja, 53-latce przedstawiono zarzuty kradzieży, których miała dopuścić się od listopada ubiegłego roku do września bieżącego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił funkcjonariuszom na skierowanie wniosku o ukaranie kobiety do sądu.

Za kradzieże grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Niepowtarzalny urok cmentarzy 1 listopada po zmroku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LĘBORK
LĘBORK
POLICJA