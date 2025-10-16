Kradła z dziecięcych grobów, by ozdobić własny ogród! 53-latka nie miała skrupułów

53-letnia mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska okradała dziecięce nagrobki na cmentarzu komunalnym w Lęborku, zabierając ceramiczne figurki i lampiony.

Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku przez księdza i matkę dziecka, gdy wyjmowała lampion z nagrobka.

W ogrodzie kobiety znaleziono 14 ceramicznych ozdób pochodzących z różnych dziecięcych grobów, kradzieży dopuszczała się od listopada ubiegłego roku.

Policja skierowała wniosek o ukaranie kobiety do sądu za kradzieże, za które grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Ta historia poruszyła mieszkańców Lęborka. Policjanci z miejscowej komendy poinformowali, że 53-latka z gminy Nowa Wieś Lęborska przez blisko rok miała okradać dziecięce nagrobki na cmentarzu komunalnym. Kobieta zabierała z grobów ceramiczne figurki i ozdobne lampiony, którymi następnie dekorowała ogród przed własnym domem.

Do zatrzymania doszło pod koniec września. Tego dnia policjanci zostali wezwani na cmentarz po zgłoszeniu o złodziejce ujętej na gorącym uczynku. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta została zauważona przez księdza, który widział, jak wyjmuje z niemowlęcego nagrobka ozdobny lampion w kształcie dyni i chowa go do torby. Na miejscu była też matka dziecka, która zaledwie dwie godziny wcześniej postawiła ten lampion na grobie swojego malucha.

Świadkowie nie pozwolili kobiecie opuścić cmentarza do czasu przyjazdu policji. Funkcjonariusze wylegitymowali wskazaną osobę – okazało się, że to 53-letnia mieszkanka pobliskiej gminy. Na miejscu kobieta tłumaczyła swoje zachowanie w sposób chaotyczny. Policjanci wystawili jej wezwanie do stawienia się w komendzie w charakterze osoby podejrzanej o wykroczenie.

Szybko jednak okazało się, że to nie był odosobniony przypadek. Podczas dalszych czynności śledczy ustalili, że kobieta mogła dopuścić się podobnych kradzieży już wcześniej. W jej ogrodzie funkcjonariusze odnaleźli aż 14 ceramicznych ozdób – aniołków, figurek i lampionów – pochodzących z co najmniej kilku dziecięcych nagrobków.

Jak informuje lęborska policja, 53-latce przedstawiono zarzuty kradzieży, których miała dopuścić się od listopada ubiegłego roku do września bieżącego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił funkcjonariuszom na skierowanie wniosku o ukaranie kobiety do sądu.

Za kradzieże grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.