Dzień Wszystkich Świętych po zmroku! Zaglądamy na cmentarz na bydgoskich Bielawach

We Wszystkich Świętych nekropolie wyglądają szczególnie. Płomień ma symbolizować wieczność i ciągłą obecność osoby zmarłej wśród żyjących. 1 listopada wielu z nas pokonuje setki kilometrów, by odwiedzić groby bliskich. To właśnie tego dnia, po zmroku cmentarze wyglądają niepowtarzalnie.

Widok rozświetlonych zniczami nekropolii wprawia w nostalgię i rozświetla ciemny jesienny wieczór. Dużo spokojniej, niż w latach ubiegłych, upływał dzień Wszystkich Świętych w Bydgoszczy. Na cmentarzu na Bielawach nie było tłumów, wiele osób postanowiło wcześniej odwiedzić groby swoich bliskich. Wieczorami cmentarze wyglądają jeszcze bardziej magicznie niż w dzień.

Tak wyglądał dzień Wszystkich Świętych po zmroku! Zaglądamy na bydgoskie Bielawy