i Autor: Successful4/cc0/Pixabay.com Według nieoficjalnych informacji biżuteria skradziona w czasie Amberif w Sopocie miała wartość ok. miliona euro, zdj. ilustracyjne

Zuchwałe przestępstwo

Kradzież stulecia na Amberif w Gdańsku? Nieoficjalnie: Złodzieje zabrali biżuterię o wartości ok. miliona euro

Według nieoficjalnych informacji biżuteria, która została skradziona po Amberif w Gdańsku, miała wartość ok. miliona euro. Po zakończeniu targów, które odbyły się w dniach 22-25 marca, na policję miał się zgłosić jeden z wystawców, ofiara przestępstwa. Do kradzieży miało dojść, gdy jadł kolację w restauracji, a w tym czasie ktoś miał włamać się do jego auta.