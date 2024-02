Grzegorz Borys i 32-letni wojskowy z Formozy. Obaj mieli zabić psa, dziecko, a później siebie. Co łączy te sprawy?

Krwawy finał miała awantura, do której doszło 20 stycznia na ulicy Tczewa (województwo pomorskie). 43-letni mężczyzna wyjął nóż i dźgnął nim 29-letniego poszkodowanego. Na początku lutego funkcjonariusze poinformowali o przełomie w tej sprawie. - W minionym tygodniu kryminalni zatrzymali i przewieźli do jednostki Policji wytypowanego 43-latka. W piątek mieszkaniec powiatu tczewskiego został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa - przekazuje sierż. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa KPP w Tczewie.

Tczew: Usiłował zabić 29-latka. Trafił za kratki

Policjantka z Tczewa poinformowała, że 43-latek został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna trafi na długie lata do więzienia. Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. O wszystkim zdecyduje sąd.

