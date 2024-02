Nagły alert RCB. SMS-y trafią do tysięcy Polaków. Co się dzieje?

Grzegorz Borys i 32-letni wojskowy z Formozy. Obaj mieli zabić psa, dziecko, a później siebie. Co łączy te sprawy?

Próbowali go zmusić do wejścia na barkę? Wyjął broń i postrzelił 36-latka. Dantejskie sceny w centrum Gdańska

Wiemy, co się wydarzyło na ul. Toruńskiej

Sprawę opisał w serwisie "X" (dawniej Twitter) Błażej Łukaszewski, dziennikarz serwisu meczyki.pl. Mężczyzna pochodzi z Iławy, lwią część życia spędził w Gdańsku, a obecnie pracuje w Warszawie. 5 lutego odebrał bardzo niepokojący telefon. Damski głos podawał się za pracownika PKO Banku Polskiego.

- Pani dzwoniła ws. rzekomej pożyczki na 6000 zł bez zakładania konta po którą miałem się zgłosić. Twierdziła, że we wniosku znajdują się moje dane jak numer dowodu osobistego, PESEL a także mail. Podyktowała mi mój adres mailowy i rzeczywiście był prawdziwy przez co moja rozmówczyni nabrała nieco autentyczności - przekazał Błażej Łukaszewski.

Perfidni oszuści zaatakowali dziennikarza. Bank radzi, jak się bronić

- Przekazałem, że o żadną pożyczkę się nie ubiegałem i dla bezpieczeństwa nie podałem żadnych danych wrażliwych. Odparła na koniec, że sprawę przekazuje na policję a na maila dostanę raport nt. sytuacji. Po rozmowie zweryfikowałem w swoim macierzystym banku czy ktoś ubiega się o pożyczkę w moim imieniu - nie. Zapytałem też na infolinii PKO Banku - też nie. Jak się okazuje, moich danych wrażliwych prawdopodobnie nie ma żadna niepowołana osoba, ale ktoś dość sprytnie próbował sprowokować mnie do podzielenia się nimi - dodał Łukaszewski.

Nasz dziennikarz skontaktował się z panem Błażejem, któremu zależy, aby ostrzec jak najwięcej osób. Dziennikarz nie ukrywał poirytowania całą sytuacją. Przekazał jeszcze, że rozmówczyni charakteryzowała się wschodnim akcentem. Tymczasem w serwisie "X" odpowiedzieli mu przedstawiciele banku. - Panie Błażeju, również gratulujemy czujności - napisali.

- Jest prosty sposób sprawdzenia, kto do nas dzwoni, jeśli podaje się za pracownika naszego banku. Wystarczy poprosić o weryfikację tożsamości. Jeśli to rzeczywiście nasz pracownik, to w IKO przyjdzie powiadomienie z jego danymi - tłumaczą przedstawiciele PKO BP.

Podobne przypadki warto zgłaszać na policję, ale przede wszystkim warto ostrzegać przyjaciół i rodzinę o niebezpieczeństwie. Oszuści na pewno nie zrezygnują. Najczęściej na ich "działalność" narażone są osoby starsze, samotne i wykluczone cyfrowo.

Ostrzeżenie. Dzwoniła do mnie dzisiaj pani podająca się za pracownika PKO Banku Polskiego ws. rzekomej pożyczki na 6000 zł bez zakładania konta po którą miałem się zgłosić. Twierdziła, że we wniosku znajdują się moje dane jak numer dowodu osobistego, PESEL a także mail.…— Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) February 5, 2024