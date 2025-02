Autor:

Co definiuje klasę średnią?

Zanim przejdziemy do kwestii tego, kto należy do klasy średniej, warto zastanowić się, co ją definiuje. Najprościej mówiąc, klasa średnia to grupa społeczna, która w stratyfikacji społeczeństwa znajduje się pomiędzy klasą wyższą i klasą niższą. Definiuje ją nie tylko poziom dochodów, ale także ogólny styl życia, cele oraz poczucie stabilności.

Kto zalicza się do klasy średniej w Polsce?

Spora część obywateli naszego kraju uważa, że przynależy do klasy średniej, lecz mało kto wie, jakie atrybuty należy spełnić, by móc określać się jako członek tej grupy. Dodatkowo okazuje się, że współcześnie definicja samej klasy średniej nie jest jednoznaczna i według ekspertów prosta klasyfikacja dochodów nie jest już wystarczająca. Ile więc osób w naszym kraju uważa się za członków klasy średniej oraz jakie aspekty należy spełnić, by do niej należeć? Wątpliwości w tej kwestii postanowił rozwiać Andrzej Marczak, partner, szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce w rozmowie z portalem Forbes.pl. Na pytanie ilu Polaków uważa się za członków klasy średniej, padła następująca odpowiedź:

Na pewno sporo, ale trudno odpowiedzieć dokładnie, bo nie ma takiej jednej, ścisłej definicji klasy średniej. Można przyjmować różne kryteria przynależności do tej grupy społecznej. Jednym z nich jest oczywiście poziom zarobków i posiadanie stabilnej sytuacji finansowej. Przy czym tę graniczną wysokość dochodów też można różnie określać. Liczba przez pana podana jest jednak z pewnością zbyt optymistyczna - czytamy na portalu Forbes.pl.

Co jednak z przynależnością? Według eksperta oprócz finansów należy wziąć pod uwagę także inne cechy i aspiracje wskazujące na klasę średnią. Zdaniem Andrzeja Marczaka klasa średnia to osoby, które m.in. mają swój dom bądź mieszkanie, cieszą się stabilnością finansową i dobrą pracą. To jednak nie koniec, bowiem specjalista wskazał jeszcze kilka innych atrybutów.

Spełniasz te atrybuty? Należysz do klasy średniej

Zastanawiasz się, czy należysz do klasy średniej? Posiadanie domu, samochodu i dobrze płatnej pracy to nie wszystko. W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz łącznie 7 atrybutów podanych przez eksperta, które według niego określają przynależność do klasy średniej.

