Wyniki losowania Eurojackpot 28.11.2025

Podczas losowania Eurojackpot w piątek, 28 listopada, padły następujące liczby: 12, 16, 35, 46, 50 oraz 3 i 5. Tym razem żadnemu z tysięcy graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tego zestawu w całości. Byli jednak tacy, którym do pełni szczęścia zabrakło zaledwie jednej lub dwóch liczb. Wśród nich byli również gracze z Polski.

W tych krajach padły wygrane w Eurojackpot

Dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) odnotowano w Danii i Czechach. Szczęśliwi gracze z tych krajów otrzymają ponad 900 tysięcy euro. Natomiast pięciu graczy z Danii, Chorwacji, Niemiec, Norwegii i Hiszpanii otrzyma po 170 tysięcy euro za wygraną trzeciego stopnia (5+0).

Dwie wysokie wygrane w Polsce. Gdzie padły?

O dużym, chociaż niepełnym szczęściu mogą mówić także gracze z Polski, gdzie odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Pierwszą z nich odnotowano w Słupsku, w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego, drugą - w Wieluniu, w kolekturze przy ul. Krakowskie Przedmieście. Obaj gracze zgarnęli wygraną w kwocie 370 024,80 zł. Warto pamiętać, że ta kwota zostanie pomniejszona o podatek od wysokich wygranych.

Kumulacja rośnie! Do wygrania coraz więcej

Kolejne losowanie Eurojackpot przyniesie sporo emocji, gdyż kumulacja wciąż rośnie. We wtorek, 2 grudnia, do wygrania będzie 90 milionów złotych. Czy komuś uda się zgarnąć tę kwotę? Przekonamy się już wkrótce!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie