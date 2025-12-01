Wyniki losowania Eurojackpot 28.11.2025
Podczas losowania Eurojackpot w piątek, 28 listopada, padły następujące liczby: 12, 16, 35, 46, 50 oraz 3 i 5. Tym razem żadnemu z tysięcy graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tego zestawu w całości. Byli jednak tacy, którym do pełni szczęścia zabrakło zaledwie jednej lub dwóch liczb. Wśród nich byli również gracze z Polski.
W tych krajach padły wygrane w Eurojackpot
Dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) odnotowano w Danii i Czechach. Szczęśliwi gracze z tych krajów otrzymają ponad 900 tysięcy euro. Natomiast pięciu graczy z Danii, Chorwacji, Niemiec, Norwegii i Hiszpanii otrzyma po 170 tysięcy euro za wygraną trzeciego stopnia (5+0).
Dwie wysokie wygrane w Polsce. Gdzie padły?
O dużym, chociaż niepełnym szczęściu mogą mówić także gracze z Polski, gdzie odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Pierwszą z nich odnotowano w Słupsku, w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego, drugą - w Wieluniu, w kolekturze przy ul. Krakowskie Przedmieście. Obaj gracze zgarnęli wygraną w kwocie 370 024,80 zł. Warto pamiętać, że ta kwota zostanie pomniejszona o podatek od wysokich wygranych.
Kumulacja rośnie! Do wygrania coraz więcej
Kolejne losowanie Eurojackpot przyniesie sporo emocji, gdyż kumulacja wciąż rośnie. We wtorek, 2 grudnia, do wygrania będzie 90 milionów złotych. Czy komuś uda się zgarnąć tę kwotę? Przekonamy się już wkrótce!
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.