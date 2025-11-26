Polak zgarnął dużą kasę w Eurojackpot. To w tym mieście padła wysoka wygrana

Spis treści
Wyniki Eurojackpot 25.11.2025
W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 25 listopada, padły następujące liczby: 1, 23, 30, 35, 46 oraz 4 i 8. Tym rzem nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia w kwocie 45 milionów złotych. Dwie wygrane drugiego stopnia, warte blisko 600 tysięcy euro, padły w Niemczech i Szwecji, a cztery wygrane trzeciego stopnia, o wartości ponad 160 tysięcy euro odnotowano w Niemczech i Holandii.
Wysoka wygrana w Polsce
W Polsce padła tylko jedna wygrana czwartego stopnia. Szczęściarzem, któremu udało się wytypować zestaw 4+2 okazał się gracz z Turka w Wielkopolsce, który wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. 650-lecia. Jego wygrana wyniosła 556 840,10 zł. Od tej kwoty zostanie odliczony 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, czyli szczęśliwemu graczowi pozostanie do wydania około pół miliona złotych. Za tę kwotę można całkiem nieźle zaszaleć na przedświątecznych zakupach, a także sprawić sobie wiele przyjemności "z górnej półki".
Kumulacja rośnie!
W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, 28 listopada, do wygrania będzie 70 milionów złotych. Tyle bowiem wynosi kumulacja. Czy zostanie rozbita? Przekonamy się już niebawem.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.