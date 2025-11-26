Polak zgarnął dużą kasę w Eurojackpot. To w tym mieście padła wysoka wygrana

Wyniki Eurojackpot 25.11.2025

W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 25 listopada, padły następujące liczby: 1, 23, 30, 35, 46 oraz 4 i 8. Tym rzem nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia w kwocie 45 milionów złotych. Dwie wygrane drugiego stopnia, warte blisko 600 tysięcy euro, padły w Niemczech i Szwecji, a cztery wygrane trzeciego stopnia, o wartości ponad 160 tysięcy euro odnotowano w Niemczech i Holandii.

Wysoka wygrana w Polsce

W Polsce padła tylko jedna wygrana czwartego stopnia. Szczęściarzem, któremu udało się wytypować zestaw 4+2 okazał się gracz z Turka w Wielkopolsce, który wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. 650-lecia. Jego wygrana wyniosła 556 840,10 zł. Od tej kwoty zostanie odliczony 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, czyli szczęśliwemu graczowi pozostanie do wydania około pół miliona złotych. Za tę kwotę można całkiem nieźle zaszaleć na przedświątecznych zakupach, a także sprawić sobie wiele przyjemności "z górnej półki".

Kumulacja rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, 28 listopada, do wygrania będzie 70 milionów złotych. Tyle bowiem wynosi kumulacja. Czy zostanie rozbita? Przekonamy się już niebawem.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Quiz: sprawdź, czy znasz słynne przysłowia o pieniądzach Pytanie 1 z 10 Dokończ przysłowie: "Grosz do grosza, a będzie..." Majątek Kokosza Czym się chwalić Następne pytanie