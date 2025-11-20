W Gdańsku stoi gigantyczny blok mieszkalny, w którym mieszka tyle osób, co w małym mieście.

Słynny Falowiec, zaprojektowany w latach 70., ma 860 metrów długości i mieści około 1800 mieszkań.

Chcesz wiedzieć, co czyni go jednym z najdłuższych budynków mieszkalnych w Europie i jak wygląda życie w tej niezwykłej konstrukcji?

Miasto zamknięte w jednym budynku. Tak żyje się w gdańskim Falowcu

Falowiec w Gdańsku powstał na początku lat 70. XX wieku, w czasach intensywnej rozbudowy miasta i ogromnego zapotrzebowania na mieszkania. Był częścią dużego osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Przymorze, projektowanego z myślą o nowoczesnym jak na tamte czasy standardzie życia.

Za wyjątkowy projekt budynku odpowiadała Danuta Olędzka, Tadeusz Różański i Janusz Morek. To właśnie oni we współpracy z innymi ekipami budowlanymi zdecydowali się na stworzenie odważnej koncepcji -zamiast klasycznych, prostych bloków z wielkiej płyty zaprojektowali segmenty ustawione pod kątem, tworząc charakterystyczną, falującą linię. Dzięki temu budynek zyskał nie tylko nietypową formę, ale też lepszy dostęp do światła dziennego dla mieszkań.

Falowiec w Gdańsku. To prawdziwy gigant

Falowiec w Gdańsku przy ulicy Obrońców Wybrzeża ma aż 860 metrów długości, 11 kondygnacji i blisko 1800 mieszkań. Według szacunków żyje tu nawet 6 tysięcy osób - to tyle, ile liczą małe miasteczka. Wyjątkowość tego obiektu to jednak nie tylko rekordowa długość. Okazuje się, że dojścia do mieszkań prowadzą z galerii, czyli dziś już niespotykanych długich, zewnętrznych korytarzy. Co ciekawe, kiedyś można było przejść nimi wzdłuż całej długości budynku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Falowiec w Gdańsku [ZDJĘCIA BLOKU]

Mało kto o tym wie, lecz nasz gdański Falowiec, wymieniany jest jako trzeci pod względem długości budynek mieszkalny w Europie. Znajduje się na tej niezwykłej liście tuż po Karl-Marx-Hof w Wiedniu (1,1 km) i budynku Corviale w Rzymie, mającym 980 m.

Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.