Egzekucja komornicza zamieniła się w koszmar. Ciało młodej kobiety leżało w środku

Pomorskie. W Chojnicach znaleziono ciało kobiety

W Chojnicach (woj. pomorskie) w jednej z kamienic przy ulicy Młyńskiej znaleziono zwłoki młodej kobiety. Śledczy na ten moment wstrzymują się od ujawniania szczegółów, ale co do jednego nie mają wątpliwości - doszło do zabójstwa.

Według nieoficjalnych informacji Weekend FM zgon nastąpił kilka miesięcy wcześniej. Zwłoki młodej kobiety znalezionej w Chojnicach miały być w stanie zaawansowanego rozkładu.

Chojnice. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa

Te informacje na ten moment nie mogą zostać oficjalnie potwierdzone. Najpierw sprawą zajmowali się śledczy z Chojnic, jednak tydzień temu sprawa została przekazana Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Ze względu na dobro postępowania szczegóły nie są na razie ujawniane.

"W piątek 5 kwietnia w Chojnicach w jednym z mieszkań kamienicy ujawniono zwłoki młodej kobiety. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, a sekcja zwłok już została przeprowadzona. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w kierunku dokonania zabójstwa art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego. Nie ma żadnych wątpliwości, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Szczegóły związane z tą sprawą póki co nie mogą być ujawniane." - powiedział nam prokurator Paweł Wnuk.