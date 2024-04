Nowe fakty

Zabójstwo w Jagatowie. Rafał Z. zamordował żonę Annę z zimną krwią. Sąsiedzi mają szokującą teorię

vera 14:06

Policjanci w całej Polsce szukają Rafała Z., który jest podejrzany o zamordowanie swojej 40-letniej żony Anny. Mieszkańcy Jagatowa w gminie Pruszcz Gdański wciąż nie mogą wyjść z szoku. Podkreślają, że było to wzorowe małżeństwo, a w tej rodzinie nigdy nie dochodziło do awantur. Jednocześnie snują domysły, dlaczego doszło do zbrodni.