Kłodawka. Śmiertelny wypadek kierującego mercedesem

Roztrzaskany mercedes, w środku martwy 26-latek - taki widok ukazał się służbom ratowniczym, które interweniowały w Kłodawce pod Chojnicami. Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 21 marca, w godzinach przedpołudniowych. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej policji ok. godz. 11.30, ale mundurowym nie udało się jeszcze ustalić choćby wstępnych okoliczności przebiegu zdarzenia. Na miejscu zastali kompletnie zniszczonego osobowego mercedesa, który znajdował się w lesie nieopodal drogi wojewódzkiej nr 235. Jego kierowca, mieszkaniec Chojnic, już nie żył.

