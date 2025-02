Malbork. 39-latek polał bezdomnych benzyną i podpalił?

39-latek z Malborka nie przyznaje się do polania benzyną i podpalenia grupy bezdomnych osób, ale z ustaleń prokuratury wynika, że to on jest sprawcą zbrodni. Jak informują śledczy, w piątek, 14 lutego, Piotr J. zjawił się pod schodami sklepu przy ul. Mickiewicza, gdzie spały cztery osoby. Jak wynika z nagrań monitoringu, na jednej ze stacji paliw kupił wcześniej benzynę w ilości ok. 0,6 litra, którą wlał do butelki, a później rozlał ją na bezdomnych i podpalił.

- Jeden z pokrzywdzonych obudził się i w tym samym momencie poczuł, że zaczyna palić się jego prawy but i koc, którym był przykryty. Pokrzywdzony zobaczył również, że odzież na leżącej obok kobiecie paliła się. Wtedy pokrzywdzony zaczął pomagać kobiecie ugasić ogień, natomiast sprawca natychmiast oddalił się. Wskutek podpalenia obrażeń ciała doznała pokrzywdzona kobieta, która w momencie podpalenia nie była przykryta żadnym kocem - informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Kobieta z poparzeniami 2. i 3. stopnia

55-latka trafiła do szpitala śmigłowcem LPR z poparzeniami 2. i 3. stopnia całego ciała, gdzie przebywa do tej pory - jest stan jest określany jako ciężki. Pozostałym trzem osobom nic się nie stało, natomiast sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany tego samego dnia, będąc nietrzeźwym - miał we krwi 1,28 mlg/litr alkoholu, czyli ponad 2,6 promila.

Zgromadzony w toku powadzonych czynności materiał dowodowy, w tym zapis monitoringu z kamer znajdujących się na stacji paliw, pozwolił prokuratorowi na wydanie postanowienie o przedstawieniu następujących zarzutów:

usiłowanie pozbawienia życia pokrzywdzonej (kobieta lat 55) poprzez oblanie jej benzyną i podpalenie w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci oparzeń II i III stopnia, które to obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich oraz udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, tj. przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

usiłowanie pozbawienia życia pokrzywdzonego (mężczyzna lat 36 ) poprzez oblanie go benzyną i podpalenie, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął, przy czym naraził pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i powiedział, że kupił benzynę, bo potrzebował jej do spalenia gałęzi na działce. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

