i Autor: powiat ostrowski

śledztwo policji

Masowe zatrucie chlorem na basenie w Ustce. Kolejne dziecko trafiło do szpitala

Tragiczne wieści po zatruciu chlorem ośmiorga dzieci na basenie w Ustce. Eska informuje, że kolejny maluch trafił do szpitala z poważnymi objawami i pozostanie na obserwacji co najmniej do niedzieli. Sprawę bada policja.