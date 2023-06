Matka z synkiem godzinę walczyli o życie. Ekspert jednoznacznie: "Te warunki..."

Te matki Polki wskoczyły do wody, by ratować swoje dzieci! To już seria. Dwie zginęły jedna przeżyła, wszystkie dzieci uratowane

Do tego szokującego zdarzenia doszło w czwartek (29 czerwca) po godz. 16:20. Prom Stena Spirit płyną z Gdyni do Karlskrony. Mniej więcej w połowie trasy, już na wodach międzynarodowych, doszło do tragedii. Z pierwszych medialnych doniesień wynika, że chłopiec w pewnym momencie wypadł za burtę statku, a przerażona kobieta bez wahania skoczyła za swoim synkiem. Pływali w Bałtyku przez godzinę. Na szczęście udało się ich uratować. Trafili do szpitala w Szwecji. Fakt, że przeżyli, można rozpatrywać w kategoriach cudu. Na szczęście morze o tej porze roku nie jest zimne. Jak przekazał nam rzecznik prasowy IMGW-PIB, Grzegorz Walijewski, temperatura na środku Morza Bałtyckiego wynosi obecnie mniej więcej 18 - 19 stopni Celsjusza. Jakie są szanse na przeżycie w takiej wodzie? Ekspert nie ma wątpliwości. - Te warunki uratowały tych ludzi. Gdyby to było jesienią, wiosną, albo zimą to na pewno jest to kwestia kilku, kilkunastu minut, by doszło do tragedii - powiedział nam Bartosz Tobieński z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Ćwiczenia edukacyjne "Bezpieczne wakacje nad wodą" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.