Zaginięcie 11-latka. Policjanci z Wejherowa uratowali go dzięki dronowi

Wykorzystanie nowoczesnego drona okazało się kluczem do znalezienia 11-latka, którego zaginięcie zgłosiła matka dziecka. Kobieta przekazała wszystko policji w Wejherowie we wtorek, 11 sierpnia, w godzinach wieczornych. Chłopiec zgubił się na terenie gminy Choczewo, a z pozyskanych od bliskich dziecka informacji wynikało nawet, że jego życie może być zagrożone. Do działań poszukiwawczych przystąpili nie tylko przeczesujący teren mundurowi, ale też operator drona z kamerą termowizyjną.

To on wypatrzył 11-latka na terenie kompleksu leśnego w pobliżu plaży i dał znać będącym na miejscu funkcjonariuszom o jego dokładnym położeniu. Chłopiec trafił ostatecznie do karetki pogotowia, która zawiozła go do matki.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie podała, że zakup drona z kamerą termowizyjną był możliwy dzięki środkom z lokalnego samorządu.