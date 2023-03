Miał 5 promili alkoholu! Szokujący wynik kontroli na Kaszubach

Oficer prasowa KPP w Kartuzach informuje nas, że jej koledzy z posterunku policji w Chmielnie skontrolowali volkswagena, którym podróżował 34-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Podczas czynności z mężczyzną był utrudniony kontakt, ponadto wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mimo wszystko, funkcjonariusze najpewniej nie spodziewali się takiego wyniku.

Chmielno. Kierowca był pijany jak smok. To rekord 2023 roku?

- Mundurowi zbadali jego trzeźwość, a badanie alkomatem wykazało, że 34-latek ma w swoim organizmie blisko 5 promili alkoholu - podaje Aldona Domaszk, oficer prasowa KPP w Kartuzach.

Za to przestępstwo grozi grzywna, kara do 2 lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Niestety, to nie jedyny taki przypadek z ostatnich dni. - Kolejny z kierowców został zatrzymany do kontroli drogowej w Pomieczynie przed godziną 14.00. Dzielnicowi z Przodkowa skontrolowali peugeota, którym podróżował 44-latek. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek ma w swoim organizmie 1,6 promila alkoholu - informuje policjantka.

Nasza redakcja po raz kolejny apeluje do czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem napojów wyskokowych lub środków odurzających. Narażacie w ten sposób przede wszystkim innych uczestników ruchu.

