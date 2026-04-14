Miał atrapę Pisma Świętego, a w niej schowek na klucz! "Pobożny" kierowca wpadł, bo spowodował kolizję

Dawid Piątkowski
2026-04-14 11:29

Po spowodowaniu kolizji próbował uciec ulicami Wejherowa. Tuż po krótkim pościgu 29-latek został zatrzymany przez policjantów. W trakcie ucieczki uszkodził swój pojazd, a badania wykazały, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przy kierowcy funkcjonariusze znaleźli atrapę Pisma Świętego. W skrytce przypominającej książkę z napisem „Holy Bible” znajdował się zamykany na klucz schowek, w którym ujawniono narkotyki.

Uciekał po kolizji ulicami Wejherowa. Pościg zakończył się zatrzymaniem

W czwartek około godziny 16:00 na ulicy Granicznej doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca skody, cofając w nieprawidłowy sposób, doprowadził do zderzenia z alfą romeo, a następnie odjechał z miejsca kolizji.

Policjanci z wejherowskiej drogówki szybko ustalili, kto kierował pojazdem, i podjęli próbę jego zatrzymania. Mężczyzna zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe oraz nie zatrzymał się do kontroli. Pościg zakończył się w rejonie ulicy Granicznej. Kierowca został zatrzymany na jednej z okolicznych ulic. W trakcie ucieczki uszkodził swój samochód, m.in. doprowadzając do uszkodzenia miski olejowej i wycieku oleju.

- Podczas kontroli kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu, alko-test wskazał na obecność niewielkiej ilości alkoholu w organizmie. Dodatkowo przeprowadzono test narkotykowy, który wykazał, że mężczyzna najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. W związku z tym pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych - informują policjanci.

Narkotyki ukryte w „Biblii”. Kolejne ustalenia po zatrzymaniu kierowcy

To jednak nie koniec! Podczas przeszukania auta funkcjonariusze natrafili na książę z napisem „Holy Bible”. Jak się okazało, była to tylko atrapa Pisma Świętego. W środku fałszywej biblii znajdował się zamykany na klucz schowek. W środku znajdowały się narkotyki.

- Zabezpieczono niemal 80 gramów mefedronu, blisko 7 gramów kokainy oraz niewielką ilość marihuany. Wszystkie substancje zostały przekazane do dalszych badań specjalistycznych - zaznaczają funkcjonariusze.

Po wykonaniu niezbędnych czynności zatrzymany został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie umieszczono go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Szereg zarzutów dla 29-latka. Grozi mu nawet kilka lat więzienia

Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej mimo wyraźnych sygnałów wydawanych przez policję. Odpowie również za spowodowanie kolizji, prowadzenie pojazdu po alkoholu oraz liczne wykroczenia drogowe, których dopuścił się podczas ucieczki.

- Za posiadanie środków odurzających grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej – nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd - dodają mundurowi.

