Mielno przestaje być imprezową stolicą nad Bałtykiem. Już nie ma tego klimatu?

Mielno zmienia się w kurort dla rodzin z dziećmi

Zachodniopomorska miejscowość wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem urlopowiczów, jednak jej profil ewoluuje w kierunku oazy dla szukających ciszy rodzin. Transformacja ta nie nastąpiła błyskawicznie, ponieważ lokalni właściciele biznesów od dawna wdrażali zupełnie nową strategię. Przedsiębiorcy z Mielna inwestują obecnie głównie w obiekty noclegowe przystosowane do potrzeb najmłodszych. Powstają liczne apartamenty oraz pensjonaty oferujące spokojne formy spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Władysławowo przejmuje miano polskiej Ibizy

Kiedyś Mielno regularnie pojawiało się w doniesieniach medialnych jako krajowy odpowiednik Ibizy. Jego sławę budowały potężne imprezy na plaży oraz niekończące się nocne zabawy. Obecnie ten status odchodzi w zapomnienie, a młodzi urlopowicze masowo przenoszą się do innej lokalizacji na polskim wybrzeżu. Sporym zaskoczeniem jest fakt, że nowym centrum wakacyjnych szaleństw zostało Władysławowo.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mielno w maju. Polacy juz plażują [ZDJĘCIA]

39

Dlaczego młodzież wybiera teraz Władysławowo?

To właśnie Władysławowo jest obecnie najchętniej odwiedzane przez grupy znajomych nastawionych na intensywną rozrywkę. Turyści decydują się na ten konkretny obszar z kilku bardzo ważnych powodów. Na popularność Władysławowa wpływa ogromna liczba dogodnych rozwiązań, które wprost przyciągają młodych wczasowiczów.

ogromny wybór miejsc noclegowych dostosowanych do każdego budżetu

bezproblemowe dotarcie do piaszczystych plaż oraz lokalnych rozrywek

niewielka odległość od Trójmiasta oraz Półwyspu Helskiego

klimat wręcz stworzony do organizowania hucznych zabaw

doskonale rozwinięte zaplecze gastronomiczne w postaci barów i sezonowych wydarzeń

Rozrywkowe oblicze Mielna wciąż przyciąga turystów

Wzrost zainteresowania pomorskim miastem nie oznacza jednak całkowitego końca dawnej stolicy imprez. Zachodniopomorski kurort nadal widnieje w planach wielu młodych wczasowiczów, szczególnie tych darzących sentymentem dawne czasy. Współczesna atmosfera w Mielnie wydaje się znacznie spokojniejsza, ale na mapie nadal funkcjonują legendarne lokale rozrywkowe. Doskonałym tego przykładem jest klub Bajka, gdzie nieustannie bawią się wieloletni fani oraz zupełnie nowi urlopowicze.