Mielno przestaje być imprezową stolicą nad Bałtykiem. Już nie ma tego klimatu?

Spis treści
Mielno zmienia się w kurort dla rodzin z dziećmi
Zachodniopomorska miejscowość wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem urlopowiczów, jednak jej profil ewoluuje w kierunku oazy dla szukających ciszy rodzin. Transformacja ta nie nastąpiła błyskawicznie, ponieważ lokalni właściciele biznesów od dawna wdrażali zupełnie nową strategię. Przedsiębiorcy z Mielna inwestują obecnie głównie w obiekty noclegowe przystosowane do potrzeb najmłodszych. Powstają liczne apartamenty oraz pensjonaty oferujące spokojne formy spędzania wolnego czasu na łonie natury.
Władysławowo przejmuje miano polskiej Ibizy
Kiedyś Mielno regularnie pojawiało się w doniesieniach medialnych jako krajowy odpowiednik Ibizy. Jego sławę budowały potężne imprezy na plaży oraz niekończące się nocne zabawy. Obecnie ten status odchodzi w zapomnienie, a młodzi urlopowicze masowo przenoszą się do innej lokalizacji na polskim wybrzeżu. Sporym zaskoczeniem jest fakt, że nowym centrum wakacyjnych szaleństw zostało Władysławowo.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Mielno w maju. Polacy juz plażują [ZDJĘCIA]
Dlaczego młodzież wybiera teraz Władysławowo?
To właśnie Władysławowo jest obecnie najchętniej odwiedzane przez grupy znajomych nastawionych na intensywną rozrywkę. Turyści decydują się na ten konkretny obszar z kilku bardzo ważnych powodów. Na popularność Władysławowa wpływa ogromna liczba dogodnych rozwiązań, które wprost przyciągają młodych wczasowiczów.
- ogromny wybór miejsc noclegowych dostosowanych do każdego budżetu
- bezproblemowe dotarcie do piaszczystych plaż oraz lokalnych rozrywek
- niewielka odległość od Trójmiasta oraz Półwyspu Helskiego
- klimat wręcz stworzony do organizowania hucznych zabaw
- doskonale rozwinięte zaplecze gastronomiczne w postaci barów i sezonowych wydarzeń
Rozrywkowe oblicze Mielna wciąż przyciąga turystów
Wzrost zainteresowania pomorskim miastem nie oznacza jednak całkowitego końca dawnej stolicy imprez. Zachodniopomorski kurort nadal widnieje w planach wielu młodych wczasowiczów, szczególnie tych darzących sentymentem dawne czasy. Współczesna atmosfera w Mielnie wydaje się znacznie spokojniejsza, ale na mapie nadal funkcjonują legendarne lokale rozrywkowe. Doskonałym tego przykładem jest klub Bajka, gdzie nieustannie bawią się wieloletni fani oraz zupełnie nowi urlopowicze.