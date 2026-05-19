Setki fok na polskiej plaży. Wideo robi furorę w sieci

Plaża w Mikoszewie przyciągnęła ogromną liczbę fok

Jeszcze kilkanaście lat temu zaobserwowanie choćby jednej foki nad Bałtykiem było czymś wyjątkowym. Obecnie natura potrafi jednak zaskoczyć widokami przypominającymi kadry z programów przyrodniczych. Wyjątkowe widoki tego typu można było podziwiać w Mikoszewie, gdzie piasek opanowały setki fok szarych. Z informacji i materiałów wideo krążących w internecie wynika, że na brzegu mogło pojawić się nawet ponad tysiąc tych morskich ssaków.

Ujście Wisły ulubionym miejscem wypoczynku fok szarych

Materiały wideo z rejonu ujścia Wisły wzbudziły ogromne zainteresowanie w sieci. Szeroka plaża stała się miejscem relaksu dla licznych grup fok, które zażywały słonecznych kąpieli, zupełnie nie przejmując się obecnością człowieka. Sytuacja, w której zwierzęta opanowały tak duży fragment wybrzeża, była na tyle unikalna, że część osób miała problem z uwierzeniem, iż to polska plaża.

Należy zwrócić uwagę, że rejon Mikoszewa oraz rezerwat Mewia Łacha od dłuższego czasu są wyjątkowo popularne wśród bałtyckich fok. Okolica ta gwarantuje ciszę, mniejszą presję ze strony cywilizacji oraz warunki bardzo przypominające ich naturalne otoczenie.

Internauci zachwyceni nagraniami z Mikoszewa. Specjaliści ostrzegają

Nagranie udostępnione na profilu Hello Mierzeja szybko zyskało ogromną popularność, a użytkownicy sieci nie kryli swojego zachwytu w komentarzach. Obserwowanie fok z małej odległości jest atrakcyjne, jednak eksperci proszą o rozsądek i przypominają, aby nie podchodzić zbyt blisko i nie straszyć tych dzikich zwierząt. Foki szukają na brzegu spokoju, by nabrać sił i się ogrzać. Próby fotografowania się z nimi, hałasowanie czy naruszanie ich przestrzeni życiowej mogą wywołać niepotrzebny stres.

Wzrost populacji fok nad Bałtykiem to efekt działań ochronnych

Rosnąca liczba fok na bałtyckich plażach w Polsce nie jest dziełem przypadku. To zasługa wieloletnich programów mających na celu ochronę tego gatunku, a także poprawy czystości środowiska naturalnego i zabezpieczenia terenów lęgowych. W przeszłości populacja fok była drastycznie niska, natomiast obecnie coraz częściej można spotkać stada składające się z setek osobników.