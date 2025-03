i Autor: Gdańsk.pl

Mikrolas na gdańskim Jasieniu. Mieszkańcy mogą pomóc w sadzeniu

Las wielkości... połowy boiska do koszykówki powstanie w Gdańsku. Tak, tak, to nie żart. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy będą mogli wziąć udział w sadzeniu kolejnego mikrolasu. Na Jasieniu na powierzchni zaledwie 200 m kw. posadzonych zostanie ponad 600 drzew, krzewów i innych roślin. To już szósty tego typu projekt w mieście. Na czym polega jego fenomen?