Motocyklem na pomoc. Tak będzie w Trójmieście

Honda NT 1100 DP DCT, bo o niej mowa, to nowy pojazd SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Motocykl kosztował 97 900 zł i w całości został sfinansowany z budżetu województwa pomorskiego. Na wyposażeniu pojazdu są m.in.: defibrylator, leki oraz sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych.

Połączenie wydajności, komfortu, praktyczności, atrakcyjnej stylistyki i wyjątkowo korzystnego stosunku jakości do ceny sprawiło, że NT1100 został najlepiej sprzedającym się motocyklem turystycznym w Europie w 2023 r.

- podkreśla dyrektor pogotowia Wiktor Tyburski.

Skuter z łatwością pokona wszystkie korki i dobrze sprawdzi się też w wąskich, gdańskich uliczkach. W sezonie wakacyjnym dotarcie do poszkodowanych na Starym Mieście jest szczególnie trudne, ale z takim sprzętem, uda się łatwo dotrzeć do potrzebujących.Pojazd wyposażony jest w defibrylator, sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych oraz leki.