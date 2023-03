Na Pomorzu znów niebezpiecznie. IMGW wydaje ostrzeżenia. Lepiej ich nie lekceważyć

Wylewali rozpuszczalniki do dołu! Ogromna kara dla firmy

W sobotę, 3 marca, zdecydowanie odradzamy spacery nad polskim morzem. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane dla powiatów gdańskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, a także dla Gdańska i Gdyni, które będzie obowiązywało w sobotę od godz. 9 do godz. 17.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, lokalnie do około 40 km/h, w porywach około 75 km/h, lokalnie do 85 km/h, z północnego zachodu” - podali synoptycy IMGW.

Co więcej, ogłoszono również alert dla powiatów kartuskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego, który będzie obowiązywał w sobotę od godz. 10:30 do godz. 17.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach około 75 km/h, z północnego zachodu” – informuje IMGW-PiB.

Na tym nie koniec złych informacji. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku! - W Zachodniopomorskiem i Pomorskiem prognozowany jest wiatr północno-zachodni o sile 5-6, w porywach do 7 stopni, wzrastający na 6-7, w porywach do 9 stopni w skali Beauforta - poinformował IMGW. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godz. 20 w sobotę.

Ostrzeżenie na silny wiatr 1° #IMGW:▶️Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, lokalnie do około 40 km/h, w porywach około 75 km/h, lokalnie do 85 km/h, z północnego zachoduhttps://t.co/Gymb6t7pD8#Hel #wiatr #morze pic.twitter.com/PpCidvZ5Pn— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 4, 2023

Niebezpieczny stan wód na Pomorzu

IMGW ostrzega nie tylko przed silnym wiatrem. Instytut wydał też alert hydrologiczny pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na Wybrzeżu Bałtyku. Ostrzeżenie to dotyczy obszaru całego Wybrzeża Bałtyku: Wschodniego i Zachodniego, i obowiązuje do północy z piątku na sobotę (3 / 4 marca) do godz. 15. w sobotę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk hydrolodzy IMGW oceniają na 80 procent.

Przypominamy, że ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną wzdłuż Wybrzeża przewidywane są gwałtowne wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie na Wybrzeżu Wschodnim z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, #IMGW wydał ostrzeżenie 1°.#Bałtyk #hydro #wybrzeże #wiatr pic.twitter.com/7Ei2VJNmso— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 3, 2023