i Autor: Monika Czekańska

Zaskakujące informacje

Nadchodzi nowy zakaz nad Bałtykiem? Przeprowadzono ankietę. Wielu Polaków jest za

Lada moment rozpoczną się wakacje, więc nad Morzem Bałtyckim jak co roku pojawi się sporo turystów z całego kraju. Co ciekawe, niewielu z nich wie, że być może za jakiś czas wprowadzony zostanie nowy zakaz na plażach. Ten może w szczególności dotknąć właścicieli czworonogów. Wyniki przeprowadzonego badania mówią same za siebie.