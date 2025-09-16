Nowe świadczenie w Polsce. Skorzystają seniorzy

W Polsce od lat funkcjonują różne formy wsparcia dla rodzin, a najbardziej znane to oczywiście "800 plus". Teraz na horyzoncie pojawia się jednak kolejny pomysł, a mianowicie "500 plus dla małżeństw", czyli jednorazowe wsparcie finansowe dla par z długoletnim stażem małżeńskim. Świadczenie miałoby docenić małżonków, którzy wspólnie przeżyli co najmniej pół wieku, a jego wysokość sięgałaby nawet 8000 zł w przypadku par z 80-letnim stażem.

Komu należy się 500 plus dla małżeństw?

Jak podaje portal infor.pl, inicjatywa ustawodawcza zgłoszona w petycji nr P10-11/23 przewiduje wprowadzenie jednorazowego, jubileuszowego świadczenia dla małżonków świętujących okrągłe rocznice ślubu. Wysokość wypłaty ma być uzależniona od stażu małżeńskiego i wyglądać następująco:

50 lat – 5000 zł

55 lat – 5500 zł

60 lat – 6000 zł

65 lat – 6500 zł

70 lat – 7000 zł

75 lat – 7500 zł

80 lat – 8000 zł.

Świadczenie miałoby być przyznawane na wniosek zainteresowanych, którzy złożyliby dokument potwierdzający staż małżeński w urzędzie stanu cywilnego. Pieniądze miałyby pochodzić z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kiedy wejdzie w życie 500 plus dla małżeństw?

Prace nad petycją trwają od stycznia 2023 roku. Początkowo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło negatywne stanowisko, wskazując, że w systemie wsparcia rodzin nie ma precedensu dla tego typu świadczenia, a pary z długoletnim stażem mogą już otrzymywać medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Senacka Komisja Petycji zapowiedziała jednak, że w kolejnych miesiącach będzie analizować przygotowany projekt ustawy i szukać kompromisu, który pozwoli na wprowadzenie świadczenia w życie przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych. Jeśli prace zakończą się pozytywnie, pierwsze wypłaty mogłyby trafić do małżonków w najbliższych latach.