Najlepsze śniadania w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie Trójmiasto - LISTA
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, a dla wielu także ulubiony moment na spokojne rozpoczęcie dnia, weekendowy brunch z przyjaciółmi, czy szybki, pożywny start przed pracą. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na biznesowe spotkanie przy kawie, czy chcesz delektować się wolnym porankiem z bliskimi, znalezienie idealnego lokalu, który serwuje wyśmienite śniadanie, jest kluczowe. Właśnie dlatego tak wielu mieszkańców i turystów zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsze śniadanie w Trójmieście?
- Chwila Moment
- Adres: Świętojańska 30, 81-372 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Po zimowym spacerze postanowiliśmy zajść na śniadanie i wybraliśmy „Chwila Moment” ze względu na wczesną godzinę otwarcia.To był dobry wybór! Smaczne jedzenie, pyszna kawa i wspaniała obsługa! Pierwszy raz jadłam pasztet z batatów!Polecam serdecznie!"
- Marmolada-Chleb i Kawa
- Adres: Antoniego Słonimskiego 5, 80-980 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna atmosfera, dobre jedzonko, ciekawe menu, szybka obsluga :)Tost z puree dyniowym i mascarpone baaaardzo dobry - zwłaszcza puree bylo genialne W gofrze BLT2.0 bardzo duzo cebuli jak ktoś lubi to spoko ale dla innych może być troche przesyt Porcje odpowiednie.Polecam na późne śniadanie, dla osób które lubią zjeść w spokoju i w przyjemnym miejscu"
- Cały Gaweł
- Adres: Dworcowa 7, 81-835 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byliśmy na śniadaniu, zamówiliśmy jaglankę oraz kaszubskie śniadanie. Świetna opcja z kakaem do śniadanka - jak za dzieciaka :). Jaglanka sama w sobie była bardzo smaczna, pierwszy raz była jedzona, jednak smak dynii był miałki, bez wyrazu i moim zdaniem dodatek dyni nie zgrywał się z całością, dżem porzeczkowy i banan były pyszne. Kaszubskie śniadanie było okej - jajecznica smaczna, ale po wędlinach i serach kaszubskich spodziewałem się więcej - niestety czułem, że przeszły lodówką, a smak nie wyróżniał się niczym w stosunku do zwykłych, sklepowych wędlin u mnie na południu. Ceny to inna bajka - centrum Sopotu, przy samym dworcu swoje robią, jednak było to nasze najdroższe śniadanie podczas całego wyjazdu. Pani z obsługi przemiła. Wrócimy, ale pewnie na coś innego ;)"
- Aleja 40
- Adres: al.Piłsudskiego 40, 81-378 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce wybrane spośród wielu innych. Zarezerowałam stolik przez internet.Mocne 12/10! Wystrój, czystość, dbanie o detale. Zostaliśmy miło powitani, Pan obsługujący robi to w tak naturalny sposób, że czuliśmy się w sumie jakbyśmy byli u znajomego.Kawa obłędna, a jesteśmy smakoszami kawy.Śniadanie Wiejskie i Szakszuka- gorące, idealnie skomponowane. Kaszanka w zestawie Wiejskim - sztos! Jajko przygotowane według mojej prośby.Ceny adekwatne do jakości i ilości.Polecam:) będziemy wracać"
- FLOW CAFE
- Adres: Świętojańska 69, 81-389 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "FLOW w Gdyni to jedno z tych miejsc, do których chcesz wracać już w trakcie śniadania. Pięknie podane dania – kremowy omlet, tost z chmurą sosu, jajka z dodatkami, chrupiąca sałata z orzechami – wszystko dopracowane w smaku i wyglądzie. Świetna kawa, przemyślane połączenia, świeże produkty i przyjemny, swobodny klimat. Obsługa uśmiechnięta, pomocna i zaangażowana – naprawdę czuć gościnność. Zdecydowanie polecam, obowiązkowy adres śniadaniowy w Gdyni."
- Balans Coffee Speciality & Breakfast
- Adres: Ogarna 123, 80-826 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Balans Coffee Speciality & Breakfast w Gdańsku to prawdziwa perełka! Ta uroczy kawiarenka mieści się w malowniczej oklicy Starego Miasta, a jej wnętrze zachęca do relaksu i delektowania się wyjątkowymi smakami. Menu oferuje szeroki wybór śniadań, od klasycznych omletów i bagelów po bardziej eksperymentalne kompozycje, przygotowane z użyciem świeżych i lokalnych składników."
- SLOW
- Adres: Mariana Hemara 4/U11, 80-280 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Warto było czekać 20 mi na wejście. Zaskoczyło nas, że w trakcie czekania można już napić się ciepłej herbaty. Jedzenie bardzo dobrze skomponowane, brazylijska kawa przepyszna a matcha jeszcze lepsza. Zaczynamy przygodę z tym miejscem"
- La Bagatela
- Adres: aleja Grunwaldzka 114, 80-236 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zawsze zamawiam tutaj najlepsze pieczywo w okolicy. Ostatnio jednak naszło nas z przyjaciółmi zjeść śniadanie i było to najlepsza decyzja.Okazuje się że La Bagatela nie jest tylko świetną pierkarnią ale i wybitną restauracją. Zamówiona przez nas sałatka cezar, brioche z łososiem i jajakiem oraz ogórkowa z pieczywem były pierwszorzędne.Obsługa bardzo miła dbając o komfort i potrzeby gości.Ceny adekwatne do jakości i ilości jedzenia. Wszystko robione na miejscu z sercem.Jeśli szukacie kameralnego miejsca w stylu francuskim lepszego nie znajdziecie."
- POPARZENI CAFE
- Adres: Kaprów 19a, 80-316 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "świetne miejsce na sniadanie. wszystko, co zamówiliśmy było przyszne. jedne z najlepszych jajek po turecku, jakie jadłam. dania są z twistem, przemyślane, z nieoczywistymi kompozycjami smakowym. bardzo polecam takerzyk z porem. do tego pyszna kawa i dobrze przyrządzona matcha! miejsce jest jasne i przytulne."
- Norwida 2 concept | śniadania I lunch I delikatesy premium
- Adres: Norwida 2, 80-280 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Mega klimat i jeszcze lepsze jedzenie! Wszystko świeże, dopracowane i podane z pomysłem. Czuć zdrowy twist. Obsługa bardzo sympatyczna. Super miejsce na śniadanie. Coś innego niż wszędzie. Jest też sklep w którym można kupić różne produkty, np pieczywo do domu :) Polecam w 100%!"