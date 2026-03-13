Najlepszy ramen w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich ramenów

Najlepszy ramen Trójmiasto - LISTA
W chłodne dni, gdy szukamy rozgrzewającego i sycącego posiłku, lub po prostu pragniemy zanurzyć się w bogactwie azjatyckich smaków, często pada pytanie: gdzie znaleźć naprawdę dobry ramen? Ten aromatyczny bulion z makaronem i różnorodnymi dodatkami stał się ulubionym daniem wielu smakoszy, a jego popularność wciąż rośnie. Dlatego poszukiwanie najlepszego ramenu w Trójmieście to dla wielu kulinarna misja, która prowadzi do odkrywania nowych, wyjątkowych miejsc.
- Akita Ramen Trójmiasto
- Adres: Bernarda Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Oblegana restauracja ale to tylko dobrze o niej świadczy. Ciekawa poczekalnia w środku więc człowiek nie marźnie i ma dostępną herbatkę za free, nie mogliśmy zarezerwować stolika, lokal w ciekawym fajnym stylu, cicha muzyczka, bardzo przyjazna i pomocna obsługa, nasz 2 letni synek dostał książeczkę dla dzieci i jako patrzy powrzucał jedzonko więc duży plus, widziałem też parę z psem więc można przyjść ze zwierzakiem. A samo jedzonko bardzo smaczne, ciekawy wybór ramenów i starterów, brak deserów, lemoniada mango-imbi bardzo sharana robiona od podstaw w lokalu. Można zamawiać na wynos. Polecamy lokal i jedzonko."
- Gyozilla Ramen Chmielna
- Adres: Chmielna 101, 80-748 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Podczas city-break w Gdańsku (grudzień 2025) zachciało nam się na lunch czegoś azjatyckiego. Po opiniach na Google wybraliśmy Gyozilla Ramen. Mieliśmy kilka minut z buta od hotelu i poszliśmy bez rezerwacji. Mieliśmy szczęście, że po paru miniach czekania zwolnił się stolik. Potem to już kolejka na zewnątrz lokalu tylko rosła i rosła. Gorący ramen idealnie wpasował się w nasze preferencje na obiad oraz idealnie rozgrzał nas w ten mroźny dzień. Wybraliśmy spicy tantalem ramen z pikantnym mięsem mielonym, atsazuke shoyu ramen z płatami suszonej makreli, pierożków z nadzieniem z mięsa wieprzowego i boczkiem chashu raz shopu paitan z pieczoną karkówką. Wszystko pyszne, porcje spore (ja w moim dostałem chyba przez przypadek aż dwa jaja nitamago, więc myślałem, że się stamtąd wytoczę ). Wszystko było bardzo smaczne i aromatyczne. Do tego grzańce na bazie choya z pulpą gruszkowa, cynamonem i goździkami oraz lemoniadą z rokitnikiem. Zamówienie szybko zostało zrealizowane, mimo pełnej sali, a Pani Sylwia (przemila i wesoła osoba) zadbała o miłą atmosferę i sprawny serwis."
- AMITORAMEN
- Adres: Chmielna 72/lok.U3, 80-748 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzonko! Makaron udon z mięsem mielonym może nie wygląda zbyt zachęcająco, ale jego smak to prawdziwe odkrycie nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem coś tak dobrego. Ramen z wołowiną to klasyka bezpieczny wybór, bez większego zachwytu, ale też bez rozczarowania dostałem dokładnie to, czego się spodziewałem. Obsługa bardzo miła i sympatyczna. Jedynym minusem jest wystrój samej restauracji przy pełnym obłożeniu goście siedzą od siebie jakieś 50 cm, co bywa trochę niekomfortowe. Podsumowując z czystym sumieniem polecam. Spróbujcie, nie zastanawiajcie się naprawdę warto."
- Amitoramen w Słonym Spichlerzu
- Adres: wejście do Słonego Spichlerza I piętro, Chmielna 10, 80-748 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo przytulne miejsce! Podoba mi się inicjatywa kilku różnych knajpek w jednym miejscu.. klimatyczna atmosfera, ciepłe, przytłumione oświetlenie stolików i łatwa nawigacja po budynku. Poza tym, jestem fanką przejrzystego menu które ułatwia wybieranie dań wzrokowców i osobom które dopiero zaczynają swoją przygodę z japońską kuchnią. Dania były pyszne! W shoyo chicken ramen pod koniec jedynie czuć lekki jajeczny posmak, ale całokształt super () Tantanmen udało się zrobić bez ostrego składnika wiec napewno na plus, idealnie ostre i kremowe. Wybitne, napewno jedno z lepszych pozycji. Polecam !!!"
- Gyozilla Ramen
- Adres: Do Studzienki 23, 80-227 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dla osób zastanawiających się czy odwiedzić Gyozille na studzienkach czy na długiej - Dla mnie wybór jest oczywisty, lokal pod tą samą nazwą ale na ulicy Chmielnej nie dorasta lokalu z ulicy Studzienki do pięt. Tutaj, wychodzę najedzony, wywar jest pełen smaków, dodatki są przepyszne. Z lokalu na Chmielnej wyszedłem najedzony tylko raz mimo kilku prób, a wywar zawsze był jakiś obojętny, bez większej głębi. Różnica jest również w obsłudze, kolejka znika zdecydowanie szybciej, a obsługa, w tym przypadku Michaela czy też Michała, miła i humorystyczna, gdzie Panie z Chmielnej po przyjęciu zamówienia, na koniec jedynie poproszą o zostawienie pozytywnej opinii. Nie ma w tym absolutnie nic złego, nie mam nic do zarzucenia pod kątem obsługi, ale jest różnica gdy kelner poświęca nawet kilka chwil uwagi więcej klientowi i wywołuje uśmiech na ustach. Ten lokal zawsze mi przypomina czemu wybierałem ten ramen poza innymi."
- Gyozilla Ramen Gdynia
- Adres: Mściwoja 9, 81-361 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Serowy ramen? Ciekawy i zasmakował. Świetnej jakości ostra oliwa, pikantne oczka mocno kąsały na podniebieniu. Kolendra obecna stanowiła smakową przeciwwagę bazie ramenu. Jeśli miałbym się czegoś przyczepić i to na siłę to ew ew. zimne kurczaki w panierce. Sądzę że można je by było podać gorące. Biała herbata pyszna i dużo, a pifko jeszcze lepsze. W pojedynku Gyozilla Gdańsk vs Gdynia... smakowo wygrywa Gdańsk, obsługa kelnerska zdecydowanie Gdynia. Dzięki. Polecam."
- Hona
- Adres: Dworcowa 3B, 81-759 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Hona to miejsce, które naprawdę zapada w pamięć. Wyjątkowy ramen i obłędne fryty soboro z mieloną wieprzowiną z fantastycznie dobranymi dodatkami tj.: cheddar, kiełki fasoli mung i karmelizowane pomidorki sprawiają, że od pierwszego kęsa chce się tam wracać. Duża miska ramenu jest dopracowana w każdym detalu — aromatyczny bulion, świeże składniki i sycące porcje robią świetne wrażenie. W lokalu wyraźnie czuć japoński klimat, obsługa jest bardzo miła, a krótki czas oczekiwania to kolejny duży plus. To nie jest zwykły obiad, ale pełne doświadczenie kulinarne w świetnej atmosferze — idealne zarówno na lunch, jak i wieczorne spotkanie z przyjaciółmi. Lubisz ramen i szukasz w Sopocie czegoś wyjątkowego, Hona zdecydowanie zasługuje na uwagę. Gorąco polecam!"
- Izakaya Sushi & Ramen
- Adres: Szafarnia 11/u13, 80-755 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Miejsce, w którym jedliśmy najlepszy ramen! A mamy na koncie naprawdę sporo knajpek, w których go serwują, bo go uwielbiamy. Obsługa bardzo miła, wystrój bardzo klimatyczny i przyjemny, kuchnia przepyszna! Jesteśmy zachwyceni i z pewnością będziemy wracać"
- Gyozilla Sushi & Cocktails
- Adres: Leśmiana 1, 80-280 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Klimatyczne miejsce z sushi na gdańskim garnizonie. Zamówiłem udon cheese. Oprócz estetycznego wyglądu serwowało wybitny wachlarz smaków. Spodziewałem się odurzenia serowego a były przyjemne momenty akcentu mięsa, makarony i wołowiny. Od sushi ekspertem nie jestem więc według mnie poprawne, dobrze podane, sos na stolikach - można samemu dawkować. Jeszcze tam zajrzę na tatary. Obsługa sprawa, dobrze doradzi. Warto tam zajrzeć."
- Sushi Shama & Ramen
- Adres: Władysława Cieszyńskiego 29/lokal nr 1, 80-809 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo solidny Ramen na bazie dobrego bulionu, jednak hitem tego dania była świetnie przygotowana cebulka marynowana, która dawała nowe barwy smakowe. Jajko zrobione ok (było całe). Dodatkowo postanowiłem spróbować łososia pieczonego w formie sushi - także się nie zawiodłem. Obsługa konkretna, potrawy wychodziły z kuchni dosyć szybko."