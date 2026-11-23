Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce. Psychologia na pierwszym miejscu

Statystyki opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie wskazują lidera tegorocznego naboru. Największą popularnością wśród przyszłych studentów cieszyła się psychologia, którą podczas rekrutacji wybrało dokładnie 49 709 kandydatów.

Psychologia zdołała wyprzedzić cieszący się ogromnym zainteresowaniem kierunek lekarski. Należy przy tym pamiętać, że wyliczenia prezentowane przez resort nauki nie uwzględniają placówek medycznych, które podlegają bezpośrednio pod nadzór Ministerstwa Zdrowia.

Maturzyści od wielu lat chętnie aplikują na psychologię, ponieważ gwarantuje ona wszechstronne wykształcenie z zakresu funkcjonowania społeczeństwa, procesów poznawczych oraz ludzkich emocji i zachowań. Zdobyta w ten sposób wiedza otwiera absolwentom drzwi do kariery w biznesie, edukacji, poradnictwie, a także w sektorze ochrony zdrowia psychicznego.

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Po tych studiach zarabia się najwięcej [LISTA]

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Rekrutacja na studia 2026/2027. Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem?

W naborze na rok akademicki 2026/2027 ogromne oblężenie przeżywały również inne dyscypliny. Drugą pozycję w zestawieniu zajął kierunek lekarski, na który dokumenty złożyło 49 371 przyszłych studentów. Na trzecim stopniu podium uplasowało się natomiast pielęgniarstwo z wynikiem 38 369 zarejestrowanych zgłoszeń.

Czołowe lokaty w tegorocznym zestawieniu zajęły ponadto fizjoterapia oraz prawo. Młodzi ludzie bardzo chętnie wybierali także studia na kierunkach takich jak informatyka, zarządzanie i ekonomia. Poniżej prezentujemy pełną listę kierunków z największą liczbą zgłoszeń od kandydatów.

• Psychologia – aplikowało 49 709 osób.

• Kierunek lekarski – odnotowano 49 371 zgłoszeń.

• Pielęgniarstwo – zarejestrowano 38 369 chętnych.

• Prawo – wybrano 34 971 razy.

• Fizjoterapia – przyciągnęła 32 707 kandydatów.

• Zarządzanie – zgłosiło się 30 861 maturzystów.

• Informatyka – wpłynęły 23 573 aplikacje.

• Ekonomia – odnotowano 19 985 rejestracji.

• Budownictwo – złożono 19 172 podania.

• Finanse i rachunkowość – zdecydowało się 15 692 kandydatów.

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Resort nauki podsumował także całkowitą skalę naboru na rok akademicki 2026/2027. Na pierwszy rok studiów w placówkach podlegających ministerstwu zakwalifikowało się łącznie 507 351 nowych studentów. Większość tej grupy, bo dokładnie 386 197 osób, rozpoczęła naukę na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, natomiast pozostałe 121 154 osoby podjęły kształcenie na studiach drugiego stopnia.