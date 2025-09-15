Największe miasto w Polsce pod względem powierzchni. To nie Warszawa

Ranking polskich miast pod względem powierzchni. Gdańsk wyprzedza stolicę

Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, zajmuje powierzchnię 683 km². To czyni go największym miastem w Polsce pod względem powierzchni administracyjnej. Duże rozmiary wynikają z tego, że w granice Gdańska wchodzą zarówno gęsto zabudowane dzielnice miejskie, jak i rozległe tereny zielone, lasy, a także obszary nadmorskie i portowe.

Warszawa ze swoją powierzchnią 517 km² plasuje się na drugim miejscu w kraju. Stolica ma ogromne znaczenie pod względem liczby mieszkańców i roli gospodarczej, jednak w kategorii powierzchni ustępuje Gdańskowi.

W zestawieniu największych polskich miast pod względem powierzchni znajdują się także:

Kraków – 327 km²,

Szczecin – 301 km².

Łódź – 293 km²,

Wrocław – 293 km²,

Dlaczego Gdańsk jest tak duży?

Na powierzchnię Gdańska wpływa jego unikalne położenie i rozwój historyczny. W granice administracyjne wchodzą nie tylko centrum i dzielnice mieszkaniowe, ale także tereny portowe, przemysłowe, fragmenty Wyżyny Gdańskiej, a nawet duże obszary zielone i pas nadmorski. To sprawia, że Gdańsk jest wyjątkowym połączeniem miasta portowego, turystycznego i metropolii z dostępem do morza.

