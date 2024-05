Skandal po Derbach Trójmiasta. Laserem w policyjny śmigłowiec

Parafianie w pocie czoła pracowali na nowe ławki w kościele. Ksiądz Robert zniknął, a razem z nim kasa. "To był swojski człowiek"

"Prokuratura Rejonowa w Gdyni przesłuchała 50-letniego mężczyznę i przedstawiła mu zarzut spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym"

- poinformowała oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert.

Wyjaśniła, że mężczyzna został doprowadzony do prokuratury we wtorek. Natomiast do jego zatrzymania doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, po piłkarskich derbach Trójmiasta.

"Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że ktoś oślepia wiązką lasera załogę policyjnego śmigłowca, wykonującego przelot nad Gdynią. Piloci wskazali lokalizację, z której wypuszczana była wiązka lasera, w związku z czym kryminalni z Gdyni natychmiast pojechali na Aleję Zwycięstwa, skąd oślepiana była załoga śmigłowca" - relacjonowała policjantka.

Dodała, że policjanci zatrzymali 50-latka, który miał promil alkoholu w organizmie. Kryminalni zabezpieczyli do sprawy latarkę i łuk bloczkowy wraz z laserem.

Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.