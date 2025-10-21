Nie stawiaj tych zniczy na grobie! Wielu Polaków popełnia ten błąd przed 1 listopada

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to dla wielu Polaków czas refleksji, odwiedzin grobów bliskich i zadumy nad przemijaniem. Wśród przygotowań coraz częściej pojawia się temat: jakie znicze warto wybrać, by połączyć pamięć, szacunek i estetykę oraz czy istnieją modele, których lepiej unikać. Okazuje się, że tak!

Ekologiczne znicze nagrobne – szkło i metal lepsze niż plastik

Znicze ze szkła i metalu są lepsze dla środowiska niż te z plastiku. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy szklany znicz nadaje się do recyklingu. Okazuje się, że ich niektóre rodzaje oraz te bardzo ubrudzone parafią nie nadają się do przetworzenia, bo koszt byłby za wysoki, więc się je wyrzuca!
Dzień Wszystkich Świętych 2025

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony co roku 1 listopada. To jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu - czas zadumy, modlitwy i wspomnienia tych, którzy odeszli. W tych dniach cmentarze w całym kraju rozświetlają się tysiącami zniczy, a Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich i zapalają symboliczne światełko. 

Coraz częściej pojawia się jednak pytanie - czy wszystkie znicze, jakie stawiamy na grobach, rzeczywiście wyrażają szacunek i duchową pamięć? Już w poprzednich latach ksiądz Janusz Chyła, zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie ozdoby są odpowiednie. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze znicza, by nasz gest był nie tylko piękny, ale też pełen refleksji i szacunku dla wiary oraz środowiska.

Jakie znicze na Wszystkich Świętych 2025? Tych unikaj

Jakiś czas temu jeden z duchownych, ksiądz Janusz Chyła, zwrócił uwagę na ważny problem. Jak podkreślał, nie wszystkie znicze nadają się do postawienia na grobie, a niektóre nawet mimo efektownego wyglądu mogą być po prostu nieodpowiednie. Duchowny apelował więc o rozwagę i przypominał, że wybór lampki nagrobnej to nie tylko kwestia estetyki, ale również szacunku wobec symboli religijnych i troski o środowisko.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik - napisał na portalu x.pl ksiądz Janusz Chyła.

Znicze na Wszystkich Świętych 2025

Wybór znicza to nie tylko kwestia wyglądu czy ceny – to także gest pamięci, który powinien łączyć estetykę, symbolikę i szacunek. Przed Wszystkimi Świętymi warto więc zatrzymać się na chwilę i kupować z rozwagą. Oto, na co szczególnie zwrócić uwagę:

  • Trwałość i jakość wykonania
  • Możliwość ponownego użycia
  • Symbolika i umiar
  • Ekologia i segregacja odpadów
  • Szacunek i symboliczny wymiar gestu.
