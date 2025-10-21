Dzień Wszystkich Świętych 2025

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony co roku 1 listopada. To jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu - czas zadumy, modlitwy i wspomnienia tych, którzy odeszli. W tych dniach cmentarze w całym kraju rozświetlają się tysiącami zniczy, a Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich i zapalają symboliczne światełko.

Coraz częściej pojawia się jednak pytanie - czy wszystkie znicze, jakie stawiamy na grobach, rzeczywiście wyrażają szacunek i duchową pamięć? Już w poprzednich latach ksiądz Janusz Chyła, zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie ozdoby są odpowiednie. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze znicza, by nasz gest był nie tylko piękny, ale też pełen refleksji i szacunku dla wiary oraz środowiska.

Jakie znicze na Wszystkich Świętych 2025? Tych unikaj

Jakiś czas temu jeden z duchownych, ksiądz Janusz Chyła, zwrócił uwagę na ważny problem. Jak podkreślał, nie wszystkie znicze nadają się do postawienia na grobie, a niektóre nawet mimo efektownego wyglądu mogą być po prostu nieodpowiednie. Duchowny apelował więc o rozwagę i przypominał, że wybór lampki nagrobnej to nie tylko kwestia estetyki, ale również szacunku wobec symboli religijnych i troski o środowisko.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik - napisał na portalu x.pl ksiądz Janusz Chyła.

Znicze na Wszystkich Świętych 2025

Wybór znicza to nie tylko kwestia wyglądu czy ceny – to także gest pamięci, który powinien łączyć estetykę, symbolikę i szacunek. Przed Wszystkimi Świętymi warto więc zatrzymać się na chwilę i kupować z rozwagą. Oto, na co szczególnie zwrócić uwagę:

