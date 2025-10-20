Wielu Polaków zastanawia się, czy 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy, licząc na długi weekend.

Chociaż 10 listopada nie jest ustawowo wolny, niektóre firmy mogą go udzielić w zamian za święto Wszystkich Świętych.

Czy Twoja firma zdecyduje się na ten dodatkowy dzień wolny, zapewniając czterodniowy odpoczynek?

Czy 10 listopada jest wolny 2025?

Czy 10 listopada jest wolny 2025? To pytanie w ostatnim czasie coraz częściej zadają sobie Polacy, mając nadzieję na długi jesienny weekend. W tym roku Święto Niepodległości (11 listopada) przypada we wtorek, co rodzi nadzieje na czterodniowy odpoczynek. Niestety, 10 listopada, czyli poniedziałek poprzedzający święto, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo to część osób i tak skorzysta z przedłużonego weekendu – jak to możliwe?

10 listopada dniem wolnym od pracy

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem świąt państwowych, 10 listopada 2025 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jednak i tak wiele firm decyduje się dać wolne tego dnia swoim pracownikom. Związane jest to z odbiorem dnia wolnego za Wszystkich Świętych.

W 2025 roku 1 listopada przypada w sobotę, a to oznacza, że pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia innego dnia wolnego w zamian za święto, które wypadło w dzień niebędący standardowym dniem pracy. Z tego powodu wiele firm decyduje się "oddać" wolne właśnie w poniedziałek, 10 listopada. Nie jest to jednak reguła – decyzję w tej sprawie podejmuje każdy pracodawca indywidualnie. Właśnie dlatego w części miejsc pracy ten dzień może być wolny, a w innych normalnie roboczy.

Firmy, które więc zdecydują się na dzień wolny 10 listopada, dają swoim pracownikom aż 4 dni wolnego. To bez wątpienia świetna możliwość na odpoczynek w domu, spotkanie z rodziną czy wyjazd na jesienny city break.

Czy 1 listopada 2025 roku jest dniem wolnym od pracy?

1 listopada 2025 roku - Wszystkich Świętych - jest dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce. Tak jak wspominaliśmy pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia innego dnia wolnego w zamian za święto, które wypadło w dzień niebędący standardowym dniem pracy. Część przedsiębiorstwa zdecyduje się na wolne 10 listopada, lecz są również firmy, które swoim pracownikom zapewniają wolne za 01.11 nieco wcześniej a dokładnie 31 października.