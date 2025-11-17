Nie tylko Egipt. To nowy faworyt wśród Polaków na zimowy urlop. Mają 30 stopni Celsjusza!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-17 22:10

Kiedy w Polsce króluje mróz i szarość, coraz więcej osób szuka miejsc, gdzie w środku zimy można poczuć prawdziwe lato. Krótki lot, gwarancja słońca i ceny zaczynające się od około 2 tysięcy złotych sprawiają, że ten kierunek bije rekordy popularności. Stabilna pogoda, ciepłe morze i bogata oferta hoteli przyciągają zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby marzące o spokojnym wypoczynku na plaży.

Super Express Google News
  • Coraz więcej Polaków wybiera egzotyczny kierunek na zimowy urlop, odchodząc od tradycyjnego Egiptu.
  • Poznajcie miejsca, które kuszą słońcem i temperaturami około 30°C, oferując luksus w przystępnej cenie.
  • Sprawdź, które lokalizacje są najlepszym wyborem na zimowy wypoczynek i dlaczego stają się nowym faworytem!

Gdzie na urlop zimą?

Przez lata jesienno-zimną dominację wśród polskich turystów miał Egipt – kierunek pewny, słoneczny i stosunkowo niedrogi. Jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższych sezonach podium może się zmienić. Coraz więcej osób wybiera bowiem alternatywę, która kusi stabilną pogodą, wysokimi temperaturami, szeroką ofertą hoteli i atrakcyjnymi cenami. Krótki lot, gwarancja słońca i wrażenie wakacji w środku zimy sprawiają, że kierunek ten rośnie w siłę i zyskuje status jednego z najmodniejszych wyborów na chłodne miesiące.

Polecany artykuł:

Upada znane biuro podróży! Wakacje tysięcy turystów zagrożone

Zimowy urlop w ZEA coraz popularniejszy

Kiedy w Polsce temperatura spada w okolice zera, marzeniem wielu z nas staje się odpoczynek pod palmami. W ostatnich sezonach coraz silniej na takie potrzeby odpowiadają Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli kierunek dotąd kojarzony z prestiżem i wyższymi cenami, dziś staje się realną alternatywą dla klasycznych zimowych destynacji, jak np. Egipt czy Turcja.

Zwiększona popularność Zjednoczonych Emiratów Arabski to m.in. niższe ceny oraz oczywiście pogoda. W Dubaju zimą dni są bardzo przyjemne - według danych średnie temperatury maksymalne wynoszą około 24-27 °C, choć możliwe są dni cieplejsze. Dodatkowo polskie biura podróży i portale turystyczne oferują wycieczki i pobyty w ZEA w różnych standardach, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zjednoczone Emiraty Arabskie na wakacje zimą [ZDJĘCIA]

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
6 zdjęć

Gdzie najlepiej lecieć do Emiratów Arabskich?

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze miejsca w ZEA na zimowy wypoczynek:

  • Dubaj
  • Abu Zabi
  • Ras Al Khaimah
  • Fudżajra
  • Sharjah
  • Ajman.
Jak spędzano wakacje w PRL-u? Przekonaj się, co wiesz o urlopach z dawnych lat
Pytanie 1 z 10
Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAKACYJNE PODRÓŻE
PODRÓŻE