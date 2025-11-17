Coraz więcej Polaków wybiera egzotyczny kierunek na zimowy urlop, odchodząc od tradycyjnego Egiptu.

Poznajcie miejsca, które kuszą słońcem i temperaturami około 30°C, oferując luksus w przystępnej cenie.

Sprawdź, które lokalizacje są najlepszym wyborem na zimowy wypoczynek i dlaczego stają się nowym faworytem!

Gdzie na urlop zimą?

Przez lata jesienno-zimną dominację wśród polskich turystów miał Egipt – kierunek pewny, słoneczny i stosunkowo niedrogi. Jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższych sezonach podium może się zmienić. Coraz więcej osób wybiera bowiem alternatywę, która kusi stabilną pogodą, wysokimi temperaturami, szeroką ofertą hoteli i atrakcyjnymi cenami. Krótki lot, gwarancja słońca i wrażenie wakacji w środku zimy sprawiają, że kierunek ten rośnie w siłę i zyskuje status jednego z najmodniejszych wyborów na chłodne miesiące.

Zimowy urlop w ZEA coraz popularniejszy

Kiedy w Polsce temperatura spada w okolice zera, marzeniem wielu z nas staje się odpoczynek pod palmami. W ostatnich sezonach coraz silniej na takie potrzeby odpowiadają Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli kierunek dotąd kojarzony z prestiżem i wyższymi cenami, dziś staje się realną alternatywą dla klasycznych zimowych destynacji, jak np. Egipt czy Turcja.

Zwiększona popularność Zjednoczonych Emiratów Arabski to m.in. niższe ceny oraz oczywiście pogoda. W Dubaju zimą dni są bardzo przyjemne - według danych średnie temperatury maksymalne wynoszą około 24-27 °C, choć możliwe są dni cieplejsze. Dodatkowo polskie biura podróży i portale turystyczne oferują wycieczki i pobyty w ZEA w różnych standardach, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zjednoczone Emiraty Arabskie na wakacje zimą [ZDJĘCIA]

Gdzie najlepiej lecieć do Emiratów Arabskich?

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze miejsca w ZEA na zimowy wypoczynek:

Dubaj

Abu Zabi

Ras Al Khaimah

Fudżajra

Sharjah

Ajman.