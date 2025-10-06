Nie żyje legenda dziennikarstwa. Działał w „Solidarności”, był redaktorem naczelnym „Dziennika Batyckiego”

Środowisko dziennikarskie w żałobie. W wieku 84 lat zmarł Jan Jakubowski, były redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego". Legendarny dziennikarz działał również w „Solidarności”. Kilkanaście lat temu przeszedł na emeryturę.

Jan Jakubowski zmarł w piątek (3 października). Dziennikarską pracę rozpoczął w „Tygodniku Morskim” w 1973 r., gdzie został kierownikiem działu Nauka. Potem przeniósł się do tygodnika "Czas".

Na początku lat 80. ubiegłego wieku związał się z "Solidarnością". Jan Jakubowski był przewodniczącym struktur związkowych w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym. Kiedy w 1981 r. wprowadzono stan wojenny, dziennikarz został zwolniony i otrzymał zakaz wykonywania zawodu.

W latach 80. Jan Jakubowski pracował w podziemiu. Tworzył pismo "Przekaz", podziemny biuletyn "Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego" i "Gazetę Politechniczną". W 1991 r. został redaktorem naczelnym "Dziennika Bałtyckiego" został w 1991 roku i kierował redakcją do 1996 r. W 2007 r. przeszedł na emeryturę.

- Był to człowiek delikatny i życzliwy, z poczuciem humoru. Na naradach redakcyjnych raczej wsłuchiwał się, niż mówił. Siedział z nieodłącznym papierosem w jednej ręce, druga - co jakiś czas służyła mu do podkręcania wąsa. Wolał nadawać pracy redakcji ogólny kierunek, niż mówić co i jak ma być zrobione. Oczekiwał pomysłowości autorów i szefów działów, przynoszenia dobrych tematów – czytamy w pożegnalnym wpisie władz Gdańska.

Źródło: press.pl / gdansk.pl

