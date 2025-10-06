Merkel wini Polskę za wybuch wojny na Ukrainie?! Oto, co powiedziała

Angela Merkel pośrednio obwiniła Polskę za wybuch wojny na Ukrainie. Wywiad dla "Partizan "wywołał burzę

Słowa Angeli Merkel, które padły w nowym wywiadzie dla węgierskiego "Partizan", wywołały falę komentarzy, a wiele z nich wyraża oburzenie. Co powiedziała dawna kanclerz Niemiec, która na chwilę wróciła z politycznej emerytury, by mówić o Putinie i wojnie na Ukrainie? Angela Merkel rządziła Niemcami do 2021 roku. Była kanclerz powiedziała, że chciała porozumienia z Rosją, ale Polska i kraje bałtyckie nie popierały takiego podejścia, a po jej odejściu z polityki szybko wybuchła wojna. Merkel odnosiła się do tak zwanych porozumień mińskich.

Czym były porozumienia mińskie? Angela Merkel uważa, że miały sens, ale Polska była zbyt sceptyczna wobec dogadywania się z Putinem

Przypomnijmy więc krótko, czym były porozumienia mińskie. Zostały one zawarte najpierw w 2014, a potem 2015 roku i w praktyce nie były w pełni przestrzegane, zwłaszcza te pierwsze. Drugie porozumienia zawarto w tzw formacie normandzkim, między Rosją i Ukrainą w Francją i Niemcami. Zakładały m.in. zawieszenie broni i nadanie Donbasowi specjalnego statusu, przy czym nie uznano formalnie Rosji za stronę konfliktu - wówczas wysyłała na Ukrainę "zielone ludziki" i oficjalnie to "prorosyjscy separatyści" walczyli z wojskami ukraińskimi. Do eskalacji wojny rzeczywiście nie doszło, ale lokalne walki trwały, przy czym ginęło kilkadziesiąt osób miesięcznie.

„W każdym razie nic z tego nie wyszło. Potem odeszłam z urzędu, a potem zaczęła się agresja Putina”

Co powiedziała o tym wszystkim Angela Merkel w nowym wywiadzie, odnosząc się do Polski? Najpierw stwierdziła, że ​​pierwsze porozumienie mińskie „przyniosło spokój” i dało Ukrainie czas na zebranie sił. Jest to prawdą tylko w pewnym stopniu. Sama była kanclerz przyznała, iż w 2021 roku „odczuła, że ​​Putin nie traktuje już poważnie porozumienia mińskiego. "Dlatego chciałam nowego formatu, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna” - powiedziała dla "Partizan" Angela Merkel. Jak dodała, Polska, Litwa, Łotwa i Estonia „obawiały się”, że „nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji”. „W każdym razie nic z tego nie wyszło. Potem odeszłam z urzędu, a potem zaczęła się agresja Putina” - mówiła Merkel. Jej słowa rzeczywiście zabrzmiały tak, jak gdyby przynajmniej w pewnym stopniu obwiniała Polskę o wybuch wojny na Ukrainie, tej wielkiej wojny, która zaczęła się 24 lutego 2022 roku. A przynajmniej jak gdyby była zdania, że kolejne porozumienia na wzór tych dwóch poprzednich miały sens, a Polska storpedowała jej pokojowe wysiłki, przyczyniając się według Merkel do tragicznego rozwoju wydarzeń.

Angela Merkel says Poland and the Baltic states are responsible for Putin's war in Ukraine https://t.co/ZIsgPxR3V1— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 5, 2025