Niebezpieczna sytuacja na stacji benzynowej w Gdańsku! Przeprowadzono ewakuację

W Gdańsku, na terenie zakładu ORLEN, doszło do rozszczelnienia instalacji gazu opałowego.

Służby zakładowe ORLEN natychmiast podjęły działania, ewakuując trzy osoby.

Sprawdź, czy zdarzenie miało poważne konsekwencje i jak szybko opanowano sytuację!

W środę, 18 lutego w godzinach popołudniowych, na terenie Zakładu Dystrybucyjnego ORLEN przy ulicy Elbląskiej miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Doszło do rozszczelnienia instalacji z gazem opałowym. Służby zakładowe natychmiast ruszyły do akcji, by zażegnać ryzyko potężnego zagrożenia.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 15:46. Do działań błyskawicznie skierowano dwa zastępy straży zakładowej ORLEN, które zabezpieczyły teren. Jak donosi portal "Puls Gdańska", na miejscu potwierdzono wyciek w instalacji gazowej.

Podjęto decyzję o ewakuacji trzech osób znajdujących się w strefie bezpośredniego ryzyka. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a interwencja medyczna okazała się niepotrzebna. Sytuację udało się opanować, zanim doszło do nieszczęścia.

