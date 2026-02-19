Niebezpieczna sytuacja na stacji benzynowej w Gdańsku! Przeprowadzono ewakuację

D.P
2026-02-19 7:38

W środę, 18 lutego w godzinach popołudniowych na terenie gdańskiego zakładu Orlenu doszło do niebezpiecznego rozszczelnienia instalacji gazowej. W związku ze zdarzeniem ewakuowano trzy osoby znajdujące się w pobliżu. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży zakładowej ORLEN, które sprawnie opanowały sytuację i zabezpieczyły teren. Jak podaje portal „Puls Gdańska”, w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.

Autor: Pixabay.com
  • W Gdańsku, na terenie zakładu ORLEN, doszło do rozszczelnienia instalacji gazu opałowego.
  • Służby zakładowe ORLEN natychmiast podjęły działania, ewakuując trzy osoby.
  • Sprawdź, czy zdarzenie miało poważne konsekwencje i jak szybko opanowano sytuację!

Niebezpieczna awaria w gdańskim zakładzie

W środę, 18 lutego w godzinach popołudniowych, na terenie Zakładu Dystrybucyjnego ORLEN przy ulicy Elbląskiej miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Doszło do rozszczelnienia instalacji z gazem opałowym. Służby zakładowe natychmiast ruszyły do akcji, by zażegnać ryzyko potężnego zagrożenia.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 15:46. Do działań błyskawicznie skierowano dwa zastępy straży zakładowej ORLEN, które zabezpieczyły teren. Jak donosi portal "Puls Gdańska", na miejscu potwierdzono wyciek w instalacji gazowej.

Podjęto decyzję o ewakuacji trzech osób znajdujących się w strefie bezpośredniego ryzyka. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a interwencja medyczna okazała się niepotrzebna. Sytuację udało się opanować, zanim doszło do nieszczęścia.

