Interwencja w Gdyni. Policjant uratował mężczyznę dzięki znajomości ukraińskiego

Dramatyczna interwencja w Gdyni. Policjant rozmawiał z Ukraińcem w jego ojczystym języku

Dramatyczne sceny rozegrały się w Gdyni w sobotni wieczór, 14 lutego 2026 roku, gdy oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie w silnym kryzysie emocjonalnym. Przybyły na miejsce patrol zastał 35-letniego obywatela Ukrainy, z którym nie można było nawiązać kontaktu po polsku. Sytuacja wydawała się patowa, dopóki na miejscu nie pojawił się sierżant Jakub Tomczak, dzielnicowy z komisariatu w Gdyni-Chyloni. Policjant biegle włada językiem ukraińskim, co okazało się kluczowe dla pomyślnego zakończenia interwencji.

Godzinna rozmowa uratowała życie. Dzielnicowy z Gdyni-Chyloni okazał się bohaterem

Sierżant Tomczak natychmiast zaczął rozmawiać z 35-latkiem w jego ojczystym języku, co pozwoliło przełamać barierę i zbudować nić zaufania. Przez ponad godzinę policjant z Gdyni prowadził spokojny dialog, wykazując się ogromną empatią i zrozumieniem dla trudnej sytuacji życiowej mężczyzny. Jego profesjonalne podejście i zaproponowane rozwiązania ostatecznie przekonały obywatela Ukrainy do powrotu do bezpiecznego mieszkania. Tam już czekała na niego załoga karetki pogotowia, która udzieliła mu niezbędnej pomocy medycznej i zabrała go do szpitala.

Skromny bohater z Gdyni. Sierż. Jakub Tomczak kandydatem w plebiscycie #SuperDzielnicowy 2026

Mimo uratowania ludzkiego życia, sierżant Jakub Tomczak pozostaje niezwykle skromny i podkreśla, że po prostu wykonywał swoje obowiązki. Jego zdaniem każdy policjant na jego miejscu postąpiłby w ten sam sposób, niosąc pomoc potrzebującemu. Postawa dzielnicowego z Chyloni jest doskonałym przykładem cichego heroizmu i zaangażowania, które doceniane są w lokalnej społeczności. Warto dodać, że właśnie ruszyła nowa edycja plebiscytu #SuperDzielnicowy 2026, w którym mieszkańcy mogą głosować na funkcjonariuszy zasługujących na szczególne wyróżnienie.

Kryzys psychiczny. Gdzie szukać pomocy w Gdyni i innych miastach?

Historia z Gdyni przypomina, jak ważne jest, aby nie bać się prosić o pomoc w chwili kryzysu psychicznego. Każdy może doświadczyć trudności, z którymi ciężko jest sobie poradzić samodzielnie, dlatego nie należy wstydzić się szukania wsparcia. Na terenie Gdyni oraz innych miast działają liczne instytucje, takie jak miejskie ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej czy poradnie psychologiczne. Specjaliści zatrudnieni w tych placówkach są gotowi udzielić profesjonalnej pomocy i wesprzeć w przejściu przez najtrudniejsze momenty.

Źródło: Policja.pl