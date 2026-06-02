Pogoda na Boże Ciało 2026
Uroczystości religijne przypadające na czwartek 4 czerwca będą upływać pod znakiem dynamicznej, ale w większości kraju bardzo przyjemnej aury. Rano i wczesnym popołudniem nad Polską rozwiną się jedynie niegroźne, niskie chmury, które nie zdołają przysłonić słońca na dłużej. Przez większość dnia będziemy mogli cieszyć się błękitnym niebem i pięknym usłonecznieniem, co sprawi, że w większości regionów zamiast parasola warto zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne.
Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW
Jeśli chodzi o temperaturę, to pierwsze dni czerwca uderzą w wysokie tony i rozpieszczą Polaków iście letnim ciepłem. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie, gdzie mieszkańcy Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej zobaczą na termometrach aż 26°C! W centrum kraju oraz na wschodzie słupki rtęci bez problemu dobiją do bardzo komfortowych 24°C lub 25°C. Nieco chłodniejszy oddech poczują jedynie osoby przebywające nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura wyniesie około 21°C do 22°C – wciąż jednak będą to wartości idealne do spacerowania.
Kto musi zabrać parasol na procesję Bożego Ciała?
Choć słońce i wysokie temperatury zdominują czwartkowy krajobraz, jeden region kraju musi mieć się na baczności i przygotować na niespodzianki. Chodzi o południowo-wschodnie krańce Polski, a w szczególności o województwo podkarpackie i Małopolskę. Nad te rejony nadciągnie nieco więcej wilgoci, co lokalnie może zaowocować przelotnymi opadami deszczu – mapy wskazują tam na opad rzędu 1.4 mm. Mieszkańcy tych okolic, oprócz okularów na nosie, powinni dla świętego spokoju wziąć ze sobą parasol, który uchroni ich przed możliwym opadem deszczu.