Nieoficjalnie: Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lasach pod Gdynią

Aktualizacja godz. 22.33

Jak informuje PAP, w środę, 25 października, wieczorem służby wysłały alert RCB o następującej treści: "Policja prowadzi w Gdyni poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Na wydanie podobnego ostrzeżenia zdecydowała się również służba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, która apeluje, aby zrezygnować z wchodzenia na teren parku, zwłaszcza w rejonie Wiczlino-Chwarzno do obwodnicy, na obszar od obwodnicy pomiędzy ul. Chwarznieńską do Witomina a Karwinami do Małego Kacku.

Wcześniej pisaliśmy:

Dwa zdarzenia odnotowane w czasie poszukiwań Grzegorza Borysa mają oznaczać, że mężczyzna nadal ukrywa się w lasach otaczających Gdynię - informuje nieoficjalnie PAP, powołując się na rozmowę z jednym z funkcjonariuszy. W środę, 25 października, przeszukiwano obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Witominem, z którym wiąże się możliwą obecność domniemanego zabójcy 6-latka.

- Biorący udział w obławie widzieli w lesie postać człowieka, która zniknęła im z oczu - mężczyzna uciekł. Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku - prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię - powiedział PAP nieoficjalnie jeden z policjantów biorących udział w poszukiwaniach.

Jest wiele kryjówek, w których mógł się chować domniemany zabójca 6-latka

Jak informuje PAP, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest kilka szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Rejon między Dąbrową a Chwarznem był przeszukiwany we wtorek, natomiast w środę policjanci penetrowali obszar między Karwinami a Witominem. Ponadto do terenów leśnych w Chwarznie i Wiczlinie przylegają ogródki działkowe, które również mogą posłużyć za kryjówkę. To nie wszystko, bo z czasów II wojny światowej pozostało tam wiele okopów i transzei, mających nawet kilka kilometrów; stanowisk artyleryjskich i miejsc okopania się jednostek pancernych.