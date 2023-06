Nietypowa akcja strażaków w Pomorskiem. W bagnie utknęło... 9 koni! Mamy zdjęcia

Kierowca zatrzymał autobus i wyprosił wszystkich pasażerów. Jeden z nich chce, żeby go nagrodzić

O rzadko spotykanej akcji strażaków poinformował dziennikarza "Super Expressu" bryg. Łukasz Płusa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Wezwanie wpłynęło w środę (28 czerwca 2023 r.) ok. godziny 16:00. Służby udały się do miejscowości Sławki (powiat kartuski). Na miejscu potwierdzono, że konie utknęły w bagnie. Zwierzęta tonęły i potrzebowały natychmiastowej pomocy. - Ze względu na ilość, bo było ich aż dziewięć oraz bardzo grząski tere, działania były bardzo trudne i wyczerpujące - podkreślają przedstawiciele OSP Somonino, którzy ruszyli do akcji.

Na miejscu pojawili się strażacy z JRG Kartuzy oraz ochotnicy: OSP Hopowo, OSP Egiertowo, OSP Somonino, OSP Kaplica i trzy jednostki OSP Goreczyno. Na szczęście zwierzęta zostały uratowane. - Dzięki sprawniej akcji, konie całe i zdrowe wróciły do właściciela - przekazują druhowie z OSP Egiertowo. Strażacy nie ukrywają satysfakcji. To właśnie m.in. dla takich momentów zdecydowali się dołączyć w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. Służbom serdecznie gratulujemy skutecznej akcji. Słowa uznania płyną również od internautów z województwa pomorskiego i nie tylko. - Bardzo dziękuję wszystkim strażakom za pomoc w uratowaniu koni. Bez was by padły - podkreśla pan Grzegorz.