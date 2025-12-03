Niezwykły spektakl na niebie! 14 grudnia nie uwierzysz własnym oczom

Magiczne niebo nad Polską od 4 do 17 grudnia! W przyszłą niedzielę 15 spadających gwiazd na godzinę

Nie zapomnij spoglądać w niebo! Już od jutra, czyli od 4 grudnia na niebie pojawiają się Geminidy – najobfitszy rój meteorów widoczny na półkuli północnej. Jak wynika z „Almanachu Astronomicznego na rok 2025”, aktywność roju potrwa do 17 grudnia, a maksimum zjawiska przypadnie 14 grudnia. W sprzyjających warunkach w szczycie można zobaczyć nawet do 150 meteorów w ciągu godziny! A jak wiadomo, na widok spadającej gwiazdy należy wypowiedzieć jakieś życzenie, bo wtedy ma większą szansę się spełnić. Byłoby szkoda przegapić taką okazję! Oczywiście zjawiska potocznie nazywane „spadającymi gwiazdami” tak naprawdę nie mają nic wspólnego z gwiazdami. To meteory: krótkie, jasne punkty przesuwające się po niebie, czasem zostawiające na moment delikatną smużkę na trasie przelotu.

To rój wyjątkowo wdzięczny do obserwacji w Polsce: jest widoczny przez całą noc i nie wymaga żadnego sprzętu

Co właściwie widzimy, kiedy „spada gwiazda”? Meteor to efekt przelotu przez atmosferę drobnego okruchu kosmicznej skały, czyli meteoroidu. Tarcie w atmosferze powoduje jego rozgrzanie i świecenie, co obserwujemy jako błysk. Jeśli obiekt jest na tyle duży, że nie spali się całkowicie i dotrze do powierzchni Ziemi, wtedy mówimy o meteorycie. Meteory mogą pojawiać się przypadkowo, ale część z nich występuje regularnie w określonych terminach. Wtedy mówimy o rojach meteorów. Najbardziej znane są sierpniowe Perseidy, ale pod względem liczby zjawisk to Geminidy są grudniowym numerem jeden. Pamiętajmy więc - Geminidy są aktywne od 4 do 17 grudnia, a ich maksimum wypada 14 grudnia. To rój wyjątkowo wdzięczny do obserwacji w Polsce: jest widoczny przez całą noc i nie wymaga żadnego sprzętu. Meteory można obserwować przez całą noc, o ile dopisze pogoda. Im dalej od miejskich świateł, tym lepiej. Najlepiej znaleźć otwartą przestrzeń, dać oczom kilkanaście minut na przyzwyczajenie się do ciemności i po prostu patrzeć w niebo.

