Nowa klasa w wagonach PKP IC. "Grand" ma opiewać w luksusy

Podróże pociągami PKP Intercity od lat cieszą się dużą popularnością wśród pasażerów, którzy wybierają kolej jako wygodny i coraz nowocześniejszy środek transportu na długich trasach. Przewoźnik oferuje obecnie dwa standardy podróżowania – klasę pierwszą i drugą – różniące się poziomem komfortu oraz zakresem dostępnych udogodnień, dzięki czemu każdy może dopasować warunki przejazdu do swoich potrzeb i oczekiwań. Okazuje się jednak, że w przyszłości pasażerowie będą mieli jeszcze większy wybór w tej kwestii, bowiem są plany utworzenia klasy "Grand".

Wyższa klasa w PKP IC? Padły pierwsze słowa

PKP Intercity rozważa kolejne zmiany w swojej ofercie, które mogą znacząco wpłynąć na sposób podróżowania koleją w Polsce. Coraz częściej pojawiają się informacje, że obok dotychczasowej pierwszej i drugiej klasy może powstać nowa kategoria przejazdów, skierowana do pasażerów oczekujących wyższego standardu i większego komfortu podczas podróży. W ostatnim czasie to m.in. członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak wypowiadał się na ten temat.

W ramach dialogu konkurencyjnego chcemy zobaczyć, jakie rozwiązania oferuje dzisiaj rynek. Nie chcemy tego wymyślać za producentów, a raczej zrobić benchmark, korzystając z możliwości, jakie daje dialog konkurencyjny, i dopiero na końcu podejmiemy decyzję, czy będzie coś ponad 1. klasę i w jakim to będzie zakresie [...] Interesują nas te rozwiązania, chcemy je dokładnie zbadać, żeby podjąć finalną decyzję, w jakim to będzie układzie i w jakiej liczbie miejsc będą poszczególne klasy. To wszystko przed nami. Będziemy nad tym pracować. Być może będzie to klasa "grand" - relacjonował członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, cytowany przez portal rynek-kolejowy.pl.

Sprawa ta jest więc na etapie rozmów, a na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Można jednak stwierdzić, że plany przewoźnika są bardzo interesujące i z pewnością zachęciłyby jeszcze większą ilość osób do podróży.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mocna krytyka nowego wagonu PKP Intercity. Tak wygląda jego wnętrze [ZDJĘCIA]

Kolej dużych prędkości w Polsce

PKP Intercity przygotowuje się do dużej zmiany w ofercie dla pasażerów, związanej z planowanym zakupem nowych pociągów kolei dużych prędkości. Pod koniec ubiegłego roku spółka uruchomiła postępowanie na dostawę nowoczesnych składów, które mają stać się podstawą przyszłej floty KDP w Polsce. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że chodzi o 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, z możliwością zamówienia kolejnych 35 w ramach opcji. Nowe pociągi będą przystosowane do prędkości 320 km/h.